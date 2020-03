Il Coronavirus ha causato tanti sconvolgimenti nella vita di ognuno di noi, portando a un isolamento forzato e alla stravolgimento del normale tran tran quotidiano. Non bisogna però abbandonarsi a pensieri negativi o trascurarsi: è questo il messaggio che vuole lanciare anche l'andriese Elio Antonini, classe 1985, che si è trovato a dover rimanere nella città natale forzatamente ma non ha perso la voglia di rimanere attivo e darsi da fare per mantenere un'ottima forma fisica. Infatti, diciamocelo, il #restateacasa è diventato per molti un torneo gastronomico per cucinare prelibatezze non proprio ipocaloriche, e con le palestre chiude non è semplice rimanere in forma.

«Vivo in America, in California - racconta Elio - con la mia compagna Karina Chapa, nata in Texas. Sono originario di Andria e attualmente sono qui temporaneamente in quanto ero tornato a visitare la mía famiglia e a causa del Covid-19 sono stati annullati i voli per gli Stati Uniti.

Circa 7 anni fa sono partito per l'America guidato dalla mia incredibile passione per il Fitness e la tecnologia. Zaino in spalla, biglietto pronto e determinazione da vendere sono stati I fattori cruciali a decidere l'inizio di questa nuova fantastica esperienza ed avventura: il mio sogno americano.

Appassionato di sport e arti marziali sin da piccolo (il mio primo ingresso in palestra risale a quando avevo circa 6 anni), all'eta di 15 anni mi sono avvicinato al mondo del Fitness e del bodybuiliding. Fama, successo, voglia di apprendere ma soprattutto di aiutare il prossimo hanno completato la ricetta segreta di quel che oggi è il concetto della nostra app Efiit, che sarà a breve disponibile su Apple store e Google Play

Il primo concetto nasce da un idea avuta a Miami ben 7 anni fa, basata sul voler aiutare persone di tutto il mondo ad incrementare la loro salute psicofisica e il livello di autostima. Anni e anni trascorsi allenando mente e corpo in quasi totale solitudine: vivere lontani da casa in una dimensione completamente differente dalla mia cara e bella Italia, posso garantirvi che non è stato affatto facile, ma è proprio nei momenti più difficili che impariamo a dare il meglio di noi stessi, impariamo a combattere e a manifestare il meglio di ciò che realmente siamo,.

Da Miami a New York, da New York a Los Angeles, dalla California al Texas, girando un po' tutta l'America, i presupposti della mia missione si ancoravano ancora più saldamente alla mia mente e al mio cuore: fondere il mio amore per il Fitness con la mia sempre immortale passione per la tecnologia. Proprio grazie a questo binomio ho conosciuto la mia compagna Karina, incontrata online grazie al fitness in una città enorme come Los Angeles».

A breve quindi il nostro concittadino lancerà la app Efiit, che in questi tempi assume un particolare valore: «Efiit nasce dalla voglia di esserci sempre e comunque, dal desiderio di poter raggiungerci anche quando siamo lontani, dalla necessità di stare in forma dentro e fuori, dalla necessità di sorridere e bruciare quelle calorie che probabilmente oggi un po' forzatamente sono in eccesso. Un progetto in fase di lavorazione ormai da anni che finalmente oggi accelera e si concretizza per aiutare chi anziché mollare ha deciso di continuare a combattere, chi non si ferma davanti a blocchi di alcun genere, chi ha deciso di sconfiggere un nemico invisibile come il COVID-19 a colpi di esercizi, set e ripetizioni, chi non si ferma davanti a nessun tipo di ostacolo, perché è proprio questa la bellezza della nostra natura umana, diamo il meglio di noi quando messi alle strette.

Efiit sta attualmente raccogliendo le prime iscrizioni per live Workouts, che sarà possibile effettuare comodamente da casa, in totale sicurezza e con la nostra supervisione tecnica. Non ci sono requisiti particolari, eccetto la voglia di rompere le distanze a cui oggi siamo forzati. Con Efiit vogliamo contribuire a combattere questo momento cosi' critico per tutti noi, sottolineando un concetto fondamentale: possiamo ancora ridere, saltare, parlare, emozionarci, e combattere uniti».

Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito https://efiit.com.