Il vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi questo pomeriggio, alle ore 16, si è recato presso il cimitero, in preghiera, per commemorare i defunti.

Una preghiera per accompagnare spiritualmente la salita al cielo dei concittadini passati a miglior vita che, a seguito delle disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non hanno ottenuto una sepoltura dignitosa seguita da tutti i propri cari. Un gesto volto altresì ad esprimere la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel dolore e nel pianto per la perdita di un congiunto o di un amico.

Le campane di tutte le chiese della nostra diocesi (Andria, Minervino e Canosa) hanno suonato alle ore 16 il rintocco che accompagna l'ultimo saluto.



L'iniziativa del Vescovo Mansi è stata promossa della Conferenza episcopale italiana ed ha visto uniti in preghiera tutti i vescovi d'Italia.



Uniti a distanza, dunque, per pregare per tutti i defunti che in questi giorni di pandemia non hanno potuto avere i funerali. Incamminandosi poi verso l’uscita, monsignor Mansi si è intrattenuto brevemente con un custode del cimitero manifestando vicinanza e attenzione al lavoro svolto in questi giorni difficili.