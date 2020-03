Sangalli: «Interrompere la raccolta nelle abitazioni con positivi al tampone o in isolamento»

«Al fine di contenere il più possibile la diffusione del Coronavirus, e in accordo con le disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità, Impresa Sangalli Giancarlo & Co. ricorda come nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, debba essere interrotta la raccolta differenziata.

Ne consegue che tutti i rifiuti domestici indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, sono da considerarsi indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Per la raccolta, inoltre, devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.

Sulla base delle disposizioni disposte dall'Autorità gli operatori di Impresa Sangalli nulla devono né possono fare oltre al prelievo del sacchetto».