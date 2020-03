Danni da pioggia e gelate in città. In via Modugno cadono calcinacci da un palazzina

La pioggia che ha favorito maggiormente lo stare in casa in questi due giorni non è stata tanto clemente con la città.

Danni infatti da pioggia e da gelata hanno visto impegnati gli operatori della Multiservice in questi giorni già compromessi dalle normali restrizioni operative imposte a livello governativo.

Si sono verificati problemi agli impianti di pubblica illuminazione in diversi quartieri della città. Numerose le buche provocate dalla ultima gelata sia sulle arterie stradali urbane che extra urbane.

In via Modugno, nel rione San Valentino, sulla facciata esterna di uno stabile Arca Puglia (case popolari) sono caduti alcuni calcinacci. La zona è stata messa in sicurezza.

Una lancia in questo contesto difficile va spezzata a favore delle Forze dell’Ordine che in questi giorni non si limitano solo a svolgere attività repressiva e quindi di controllo relativamente agli ultimi decreti: infatti gli agenti danno consigli e sciolgono dubbi alle persone che si avvicinano a loro, spesso vanno in aiuto in situazioni di emergenza, oltre a svolgere il normale carico di lavoro di loro competenza.