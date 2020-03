Andriesi dal cuore d'oro: la "Drunks Group" dona generi alimentari alla Cooperativa Trifoglio

Un legame profondo e radicato con la propria città, un amore incondizionato e svincolato dalle vicissitudini della propria squadra del cuore.

Dopo lo striscione affisso all'esterno dell’Ospedale Bonomo di Andria dalla Brigata Fidelis, al fine di omaggiare il prezioso lavoro del personale ospedaliero locale e nazionale, ecco continuare la gara di solidarietà da parte dei tifosi della Fidelis Andria.

È veramente lodevole il gesto compiuto stamane dalla Drunks Group, collettivo ultrà della tifoseria andriese: i componenti del gruppo hanno effettuato una raccolta di generi alimentari, offerta alla Cooperativa Sociale Trifoglio Onlus di Andria. I beni, d’ogni tipo, sono stati consegnati direttamente dagli esponenti del club nella mattinata odierna.

L’obiettivo? Dimostrare vicinanza e solidarietà a quanti vivono, in questo delicato periodo di emergenza nazionale, in stato difficoltà.

Come raccontatovi in questi giorni, sono tante le iniziative solidali che associazioni, aziende e singoli cittadini stanno mettendo in campo per aiutare chi in difficoltà. Indubbiamente degli “Andriesi dal cuore d’oro”.