Roghi nelle periferie, incivili in azione nonostante il divieto d'uscire

Nonostante la lunga “pausa di riflessione” sembra che il senso civico di alcuni nostri concittadini non sia mutato in queste settimane.

Infatti, diverse sono le segnalazioni che ci sono giunte in redazione di roghi nelle periferie che rendono irrespirabile l'aria per tante persone che sono in casa così come disposto dal Governo per contenere il contagio da coronavirus.

“Anche adesso che dovrebbero essere tutti a casa dove sono i controlli?” si chiede uno dei cittadini che ci ha inviato una segnalazione.

Eppure gli effetti sulla salute dei roghi sono ben noti. Ma, nonostante ciò gli incivili continuano ad agire indisturbati dato che le forze dell'ordine sono impegnate nel controllo del territorio per sanzionare chi viola i divieti di queste settimane.

Si spera che, oltre alle istituzioni, a bloccare questi imbecilli sia la propria coscienza con l'auspicio che anche il monito del Papa “ci credevamo sani in un mondo malato” serva a ricostruire un senso civico necessario per contribuire a vivere in un mondo migliore rispetto a quello di qualche settimana fa.