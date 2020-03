Anche a Palazzo di Città bandiere a mezz'asta in memoria delle vittime del coronavirus

Italia in lutto per le vittime della pandemia. Bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio alle 12 in tutto il Paese, "unito nel lutto e sostegno reciproco" nella lotta contro il coronavirus. Uniti nel silenzio, le istituzioni e i cittadini hanno onorato la memoria delle oltre undicimila vittime italiane della pandemia e l'impegno straordinario di tutti gli operatori sanitari in prima linea nella lotta al Covid-19.

«È il nostro modo per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l'uno all'altro» ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anno.

Anche Andria ha risposto all'appello e alle 12 a Palazzo di città le bandiere erano a mezz'asta.