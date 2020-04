Emergenza covid-19, buoni spesa: ancora un rebus i criteri per l’assegnazione

Dopo l’annuncio del presidente Conte relativo allo stanziamento di fondi da destinare all’emergenza alimentare era stato demandato ai comuni l’onere di organizzarne la distribuzione individuando la platea dei più bisognosi. E qui casca l’asino, burocraticamente parlando: ad Andria, infatti, allo stato attuale, non sono ancora stati resi noti i criteri di assegnazione degli aiuti, anche reddituali.

Martedì, infatti, in una nota diffusa dal Comune, si leggeva che nelle ore immediatamente successive tali criteri sarebbero stati resi noti. Contemporaneamente però era stato diffuso il modello da compilare per accedere a tali aiuti: ma come, la domanda prima del bando?

In altri comuni, vedi la vicina Barletta, la pubblicazione di criteri e domanda è stata contestuale, ma soprattutto si è fatta una vera scrematura, già all’origine di coloro che possono accedere ai buoni: per esempio, rientrano in questa categoria i soggetti che hanno contratto il covid-19, evidentemente impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa e soprattutto ad uscire di casa per la spesa, logicamente con limitazioni a proposito del reddito personale, inoltre è stato stabilito che i buoni spesa possano essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità esplicitamente elencati.

Allo stesso modo è stato pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali che hanno dato la disponibilità ad accettare i buoni spesa.

Sappiamo tutti che il Comune di Andria vive una situazione di difficoltà generalizzata, anche per grave carenza di personale: tuttavia ci permettiamo di suggerire metodi e strategie più accorte. Per esempio, indicare sedi come Palazzo di Città o il Comando della Polizia Locale per la distribuzione dei moduli in formato cartaceo è stato forse poco prudente: non era difficile immaginare che vi si sarebbero riversati centinaia di cittadini alla ricerca di spiegazioni, nell’incertezza proprio relativa ai criteri e alla tempistica. Un’alternativa sarebbe potuta essere la creazione di una o più linee telefoniche dedicate (come, ad esempio, il comune di Margherita di Savoia) per rispondere alle domande ed evitare gli assembramenti a cui abbiamo assistito ieri.

È ancora un rebus da sciogliere, quindi, la nostra domanda iniziale: a chi andranno questi buoni? Quando saranno resi pubblici i criteri?