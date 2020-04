Trasporto pubblico, possibile rimborso o congelamento degli abbonamenti degli studenti pendolari

«Abbiamo sentito gli Assessori Piemontese e Giannini, relativamente al Bilancio e ai Trasporti, i quali, dopo una lunga e cordiale chiacchierata ci hanno assicurato di aver preso in carico la nostra proposta, impegnandosi a dare una soluzione alla problematica.

La Regione si sta muovendo e darà presto delle risposte, noi continueremo a restare in contatto con gli assessori e vi aggiorneremo fino a quando non ci sarà una soluzione definitiva.

A ripensarci, quando il 4 Marzo lanciavamo la proposta per chiedere il rimborso o il congelamento degli abbonamenti per gli studenti in molti ci avvicinarono per offrirci la loro disponibilità in vista di un'azione più forte confermandoci quanto fosse giusto sposare questa battaglia.

Ieri però è accaduto qualcosa di tremendamente bello.

Dopo aver protocollato la proposta, lanciato una petizione (a proposito, firmate qui, continuate a farlo! 👉 http://chng.it/gyMVF78Q ) a sostegno della proposta e dato annuncio si è mosso più di qualcosa.

Ad oggi la petizione continua a crescere, riceviamo chiamate per ulteriori collaborazioni, ragazzi e ragazze firmano spontaneamente e gente continua a chiederci come poter contribuire.

E in tutto questo la proposta è già nelle mani di chi competenza.

Provare a rappresentare una generazione, cogliere un disagio per renderlo meno pesante. Questo vogliamo fare. Noi andiamo fino in fondo, fidatevi. Ci riusciremo».