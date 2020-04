Giornata consapevolezza sull'autismo, Andria non è ancora una città da "bollino blu"

L'anno scorso, in questa giornata particolare in cui si ricorda a livello mondiale quanto ancora ci sia da lavorare per giungere alla piena consapevolezza sull'autismo, avevamo pubblicato una lettera-sfogo, mi permetto personalmente di aggiungere bellissima, di una mamma andriese con un angelo biondo, perfetto nel suo essere speciale. In questa lettera si puntava il dito contro l'ipocrisia che regna nei confronti delle famiglie con bambini e ragazzi con disturbi della sfera autistica: a un anno di distanza, la situazione è nettamente peggiorata. Come già abbiamo avuto modo di scrivere, le restrizioni dei DPCM succedutisi in queste ultime settimane hanno provocato uno stravolgimento difficile da sopportare per tutti, ma in particolare per chi aveva una routine di terapie e interventi comportamentali ben strutturata, svanita da un giorno all'altro con inevitabili conseguenze. La stessa mamma oggi ci scrive:

«Vorrei solo sottolineare un consiglio che da ogni dove viene ripetuto... Restate a casa voi tutti che vi lamentate che i vostri bimbi si annoiano: meglio bimbi annoiati che famiglie ammalate! Pensate un po' a noi che in quarantena siamo sempre stati solo che non ve ne siete mai accorti»: queste famiglie ora chiedono attenzione da parte delle Istituzioni.

Un primo passo in avanti è stato fatto con l'iniziativa "Un'ora d'amore", un servizio su prenotazione che consentirà alle famiglie che hanno un figlio e/o parente affetti da disabilità intellettiva grave e/o spettro autistico, di fruire degli spazi esterni dell'Oratorio Beato PG Frassati in via Armando Diaz. Ma serve di più: c'è bisogno di concertare un piano per mettere a disposizione di queste famiglie altre strutture, altri spazi, per consentire di dare un pizzico di "sollievo" a giornate che diventano davvero difficili da gestire.

Un educatore ci scrive: «Essere autistici non deve significare subire lo stigma della società o addirittura il disinteresse: al contrario, essere autistici significa avere un qualcosa in più da comprendere, scoprire e imparare a condividere, si è speciali quando si riesce a non vedere differenze».

Questo è il nostro appello: mettersi in moto, a 3 settimane ormai dalla chiusura di tutti i centri sportivi e ricreativi, per dare la possibilità a tutte le famiglie e le comunità di lavorare allo sviluppo e alla crescita di questi ragazzi con consapevolezza, appunto. Noi vogliamo che anche Andria diventi una città "col bollino blu".