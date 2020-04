Coronavirus, ancora in via di definizione le modalità di distribuzione a domicilio dei buoni spesa

Nuovo vertice operativo, questa mattina, del Coc di Protezione Civile della città di Andria, convocato e presieduto dal Commissario Straordinario. Insieme ai rappresentanti della Polizia Locale, del Settore Politiche Sociali, dell'Asl e delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile accreditate, il Commissario Straordinario ha effettuato una verifica delle misure adottate, e sono state altresì messe a punto, e saranno resi noti i dettagli appena definiti, le modalità di distribuzione ai beneficiari, a domicilio, dei buoni di emergenza alimentare.

Via via che il competente Servizio Politiche Sociali avrà approvato le istanze di emergenza alimentare i relativi buoni - accompagnati da una comunicazione formale di assegnazione del beneficio con alcune informazioni di dettaglio (importi, elenco esercizi commerciali ,etc.) - verranno distribuiti al domicilio dalle associazioni di volontariato di Protezione Civile, le uniche autorizzate, ovvero Croce Rossa, Misericordia di Andria, Naturalisti Federiciani e Nucleo Protezione Civile di Andria.

È stato poi ripetuto l'obbligo per la cittadinanza di evitare ogni presenza ingiustificata per le strade e le piazze cittadine; la raccomandazione ai condomini e quindi agli amministratori condominiali di effettuare interventi di sanificazione periodica degli spazi comuni (androni, scale) e soprattutto dell'ascensore; la prosecuzione della attività di verifica telefonica, a campione, sul rispetto delle misure di isolamento fiduciario di coloro che hanno compilato, rientrando dal nord Italia, il modulo di autosegnalazione.

Inoltre, con ordinanza n.129 del 3.4.2020, il Commissario Straordinario ha disposto la chiusura al pubblico della villa comunale, dei parchi pubblici e dei bagni pubblici sino a tutto il 13 aprile. Con ordinanza n.128 del 3.4.2020, disposta, fino al 20 aprile 2020 con possibilità di prolungamento in relazione al mantenimento di misure restrittive del Governo, la chiusura ed il divieto di acceso all'utenza al cimitero comunale, la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata, il divieto di accesso per i visitatori, ad eccezione di casi particolari per il parente stretto o affine in misura massima di 2 persone per l'ultimo saluto.