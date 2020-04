Un canto, inedito, curato dal coro del Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Andria.

Un messaggio dai giovani per i giovani (e non solo)! Un chiaro messaggio d’amore di Dio a ciascun figlio in questo momento particolare nel quale viviamo la fede nelle nostre case, distanti uno dall’altro, dall’idea di comunità, forse anche con poca fiducia nei confronti di Dio per il numero di morti, per la situazione che non si ripristina.



Il canto è ispirato a un testo del profeta Isaia 54,10: «Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia» e ai Salmi 2 e 43 e tramite questi passaggi affronta l’Amore di Dio per l’uomo, per ciascun uomo, per ciascun figlio. Un Dio che non ci abbandona mai perché Padre amorevole, un Dio che sin dai tempi di Abramo ha stretto un’alleanza che si rinnova “di generazione in generazione”. Un amore, quello di Dio che ci protegge, che ci tiene “sul palmo della sua mano” perché, come recita il salmo, siamo “preziosi ai suoi occhi”.

Questo canto simbolicamente i giovani del Coro della Pastorale Giovanile lo donano a ciascun altro giovane ma anche a coloro che vorranno ascoltarlo, meditarlo, pregarlo ... cantarlo, riconoscendosi Figlio, soprattutto in questo particolare momento storico, alla vigilia della Settimana Santa.



Credits:

Direttore: Don Vito Zinfollino

Testo: Daniela Regano e Giuseppe Bonizio

Musica: Tommaso Matera Gianvito Pizzolorusso

Video: Tommaso Matera

Coro: Raffaella Matera, Bonizio Giuseppe, Marco Lapenna, Floriana Suriano, Rosanna Quacquarelli, Valentina Quacquarelli, Grazia Giorgio, Letizia Concersano, Francesca Di Ciommo, Ilaria Falcetta, Savio Tondolo, Isabella Di Bisceglie, Vincenzo Scamarcio, Sabrina Zagaria, Carmen Palma, Virginia Di Gennaro e Anastasia Ieva.