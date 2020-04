Il dott. Luciano Lorusso farà parte della task force dei 300 medici contro il Covid-19

«È un viaggio che parte da lontano, quello di portare conforto dove c'è bisogno».



Un messaggio intriso di solidarietà e senso civico, di religiosità nel suo più nobile significato e di profonda umanità, quello di Luciano Lorusso, nell'ufficializzazione del suo “Sì” al bando per il reclutamento di medici per l'Emergenza Covid-19.

Medico e direttore del Centro Trasfusionale dell'Ospedale “Bonomo” di Andria, Luciano Lorusso, che vive a Ruvo da sempre, ha già un percorso di impegno sociale, solidale e di volontariato che l'ha visto in prima linea negli innumerevoli viaggi della speranza verso Lourdes per l'assistenza ai malati dell'Unitalsi, a sostenere i giovani tossicodipendenti ospiti della comunità “Casa” di don Tonino Bello e ad assistere e dare conforto ai migranti sulle coste di Lampedusa, nel corpo della Croce Rossa.

«Ho risposto la sera stessa del 20 marzo, subito dopo l'appello straordinario del premier Giuseppe Conte per creare una task force di 300 medici per l'emergenza Covid-19, compilando il modulo del bando diffuso sulla piattaforma della presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Protezione Civile. Ma solo pochi giorni fa ho ricevuto una telefonata da un addetto dell'Agenzia della Protezione Civile in cui mi si chiedeva conferma circa i miei dati personali e la mia disponibilità a far parte della task force coordinata da Giulio Borrelli».

Il dottor Lorusso, senza “se” e senza “ma”, ha confermato tutto con spirito di dedizione verso questa vera e propria “chiamata alle armi della sanità” come lo stesso Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali, ha denominato.

«Venerdì 3, alle 13, mi è arrivata la mail di risposta da parte della Protezione civile in cui c'era scritto che dovrò presentarmi mercoledì 8, a Roma, presso un hotel nei pressi della stazione Termini, da dove, nel giorno seguente, ripartirò con altri colleghi medici volontari per raggiungere la sede di destinazione in una delle zone maggiormente colpite dal coronavirus, per un periodo non inferiore a tre settimane».

Luciano Lorusso, mosso dalla forte abnegazione che lo contraddistingue, manifesta una grande vicinanza ai colleghi medici: «Mi auguro di poter essere utile e di supporto ai colleghi che hanno affrontato in modo magistrale questa prima fase dell'emergenza». Ma esprime una critica nei confronti dell'intera macchina organizzativa: «Emergenza che avrebbe dovuto comportare provvedimenti preventivi, precoci, per ridurre la diffusione dell'epidemia e il numero delle vittime».

Il dottore intravede l'epilogo dell'emergenza solo con l'arrivo del vaccino: «Secondo me le misure di contenimento sociale dovranno essere mantenute per diverso tempo per evitare un'onda di ritorno di casi e di contagi. Mi aspetto che il virus riduca la sua contagiosità e si arrivi in tempi brevi al vaccino».

Partendo verso la sua missione, Luciano porterà la sua Ruvo con sé, nel cuore, e ciascun ruvese sarà lì, con lui per condividere con forza e senso comunitario la sua opera al servizio degli altri, e alla domanda «Ma lei ha paura?» risponde «È naturale. Essere consapevoli del pericolo può salvarti la vita. Prendo spunto, come messaggio per tutti i miei concittadini, dalle parole di Alessandro Magno “Vincete la paura e vi prometto che vincerete la morte”».