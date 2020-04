Uno vale uno, per il virus è davvero così

Andria perde un altro suo Figlio, Riccardo, (il link al nostro articolo) ed è un'altra morte che non fa scalpore e diventa piuttosto un arido numero nella triste contabilità di questa sciagura, come quasi sempre accade per una persona comune.

Ma a Riccardo, e a tutti i Riccardo portati via dal male, vorrei poter dedicare almeno poche righe di commiato, in assenza obbligata di qualsivoglia rito funebre ove far piangere e pregare i parenti e gli amici di una vita.



Riccardo è stato mio coinquilino (dirimpettaio) per oltre 25 anni. Un quarto di secolo, pieno di saluti giornalieri, di brevi chiacchierate sull'uscio di casa, di salaci commenti sul lavoro, la politica, le tasse, i figli, lo sport, persino su... Sanremo!

Una persona comune, con una vita ordinaria, fatta di lavoro e famiglia, di famiglia e lavoro, con al più un unico vezzo: la passione per il calcio, per la Fidelis e per la Juve in particolare.



Era andato in pensione da qualche anno e si era perfettamente immedesimato nel suo nuovo ruolo di nonno full time. Sempre pronto e disponibile a rendersi utile agli altri, come ebbi modo di verificare di persona durante una mia recente malattia.

Ma circa un mese fa il diavolo decide di metterci la coda. Una visita cardiologica rivela che il cuore è sofferente ed occorre applicare un by pass. Magari, detto con il senno di poi, si potrebbe anche aspettare un po', ma trattandosi di un intervento tutto sommato ormai di routine, lui lo affronta con piglio deciso presso il Policlinico di Bari. L'esito è positivo. A quel punto si rende necessario un periodo di riabilitazione e Riccardo opta personalmente per una struttura di Canosa, assai probabilmente per non costringere i suoi cari a faticosi spostamenti quotidiani verso il capoluogo.



Non sapremo mai se è proprio in quella struttura sanitaria che incuba accidentalmente il virus letale, quel che invece sappiamo è che al suo rientro a casa il suo fisico è evidentemente debilitato. Quindi oltre una settimana di sintomi fin troppo palesi e concludenti, anche al più modesto degli osservatori, e a seguire il ricovero (un po' tardivo, stante la sua patologia pregressa?) al Miulli di Acquaviva dove si è spento all'alba di lunedì.



Innanzitutto una considerazione: si è detto e ripetuto da più parti che questo è un virus crudele, ma democratico, nel senso che non guarda in faccia nessuno. Non c'è alcun dubbio: per lui davvero “uno vale uno” e poche storie. Ma oltre che crudele è anche cinico giacché sceglie le proprie vittime privilegiando vigliaccamente quelle momentaneamente più deboli o, come si usa dire oggi in gergo tecnico, “immunodepresse”. E in questi casi la lotta è impari e la partita appare già persa in partenza.

Non ho potuto salutare Riccardo né prima della sua partenza per questo suo personale calvario, né alla fine della sua vicenda terrena. Ma nell'ultima settimana ho continuato imperterrito a mandargli messaggi quotidiani su whatsapp pur sapendo che non li avrebbe mai letti perché intubato e sedato.

Sono certo però, anzi certissimo, che adesso, rileggendoli in tutta serenità, apprezzerà questa mia minima ma sincera solidarietà.

Riposa in pace Riccardo e proteggi dall'alto la Tua splendida famiglia che da oggi, puoi giurarci, sarà un po' anche la mia.

Chi Ti ha conosciuto serberà per sempre il ricordo del Tuo quotidiano sorriso verso le cose della vita. Un sorriso che è valso più di qualsiasi insegnamento di scuola.

Noi che restiamo, intanto, armiamoci del buon senso popolare e del sorriso di Riccardo; armiamoci della silenziosa fierezza con cui tanti nostri concittadini, tanti semplici Riccardo, hanno combattuto e perso la personale ed anonima battaglia contro un nemico subdolo ed invisibile.

Forse, restando uniti, ce la faremo. In ogni caso non lasceremo nulla di intentato per onorare degnamente la memoria ed il sacrificio di questi Figli della nostra Terra. (Perché, in fondo, di vittime sacrificali si è trattato. Ma non è questo il tempo delle polemiche. Questo è soltanto il tempo delle lacrime).