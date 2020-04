Telefonia mobile, le compagnie presentano i piani stralcio per attività sui ripetitori

Da più parti e da tempo, ad Andria, si reclamano controlli per verificare se vi sia una correlazione tra i dati preoccupanti del registro tumori e fattori di rischio ambientale.

Tra questi vi è l’elettrosmog che, stando a quanto sostenuto dalla comunità scientifica, a lungo andare, con continue esposizioni, potrebbe essere la causa di diverse patologie.

La città di Andria su tale problematica sembrerebbe mostrare grandi lacune, soprattutto dal punto di vista dei controlli dell’inquinamento da elettrosmog considerato che non si ha un dato certo su quale sia la portata del problema.

Ed è in questa situazione di incertezza che, puntualmente, agli sgoccioli dei termini previsti dalla legge, ovvero il 31 marzo, i vari operatori presentano i programmi stralcio per attività di “aggiornamento" di impianti esistenti e “aree di ricerca", molto probabilmente per nuovi impianti.

Anche quest'anno sono stati presentati detti piani, pubblicati sull'albo pretorio dell'ente comunale, dai quali non emerge chiaramente il significato e il fine di “aree di ricerca". Per un operatore, addirittura, risulta essere caricata solo una delega alla presentazione del piano che, di fatto, non è stato ancora pubblicato.

È vero che il periodo che stiamo attraversando ha ben altre priorità però è doveroso che su queste tematiche si tenga sempre alta l'attenzione e, soprattutto, si agisca in maniera trasparente e democratica nelle decisioni, conoscendo lo stato di salute della città prima di fare qualsiasi scelta che possa compromettere una situazione già precaria.