Coronavirus, il Venerdì Santo del silenzio solitario. Per la prima volta niente processione

Il Venerdì Santo si celebra la Passione del Signore. Quest'anno a seguito delle disposizioni ministeriali per via della pandemia in atto, tale celebrazione religiosa avverrà senza la partecipazione dei fedeli. Nel pomeriggio alle ore 15:00 si terrà la Celebrazione della Passione del Signore in diretta sull'emittente televisiva Teledehon e alle ore ore 19:00 la Via Crucis sempre in diretta televisiva.

Nella preghiera universale il Vescovo, S.E. mons. Luigi Mansi avrà cura di stabilire una speciale intenzione per i malati, i morti, chi si trova in situazione di smarrimento.

In assenza della tradizionale processione dei Misteri del venerdì Santo per le vie del centro, riproponiamo la processione dello scorso anno.









INTENZIONE PARTICOLARE PER LA PREGHIERA UNIVERSALE DEL VENERDÌ SANTO 2020

X. Per i tribolati

Preghiamo, fratelli carissimi,

Dio Padre onnipotente,

perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente:

allontani la pandemia, scacci la fame,

doni la pace, estingua l’odio e la violenza,

conceda salute agli ammalati,

forza e sostegno agli operatori sanitari,

speranza e conforto alle famiglie,

salvezza eterna a coloro che sono morti.

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:

Dio onnipotente ed eterno,

conforto di chi è nel dolore,

sostegno dei tribolati,

ascolta il grido dell’umanità sofferente:

salvaci dalle angustie presenti

e donaci di sentirci uniti a Cristo,

medico dei corpi e delle anime,

per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen