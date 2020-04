Alessia è una ragazza di Andria che da 6 anni vive a Parigi, laureata in sociologia alla Sorbonne, e dove da più di un anno costruisce con una squadra di amici/artisti di ogni genere labirinti in bambù (installazione artistica dedalica) in giro per la Francia e l’Europa. Da anni sognava di percorrere il Sud America con lo zaino in spalla. Così, dopo aver raccimolato il budget giusto, a febbraio è partita ed è giunta nella meta che desiderava visitare da tempo.

Durante il viaggio, sentiva parlare del virus ma non pensava arrivasse sin lì. Si trovava a Palomino, un villaggio tutto a nord della costa caraibica, con Francesca, una ragazza pugliese che ha incontrato in Barranquilla per il carnevale, quando ha cominciato a circolare la notizia di alcuni contagi proprio in quella zona spaventando tutti, tanto da svuotare spiagge, ostelli e ristoranti. Incredule, Alessia e la sua amica, non sapendo cosa fare e temendo una diffusione rapida del virus, hanno deciso di accamparsi sulla spiaggia in attesa di giorni migliori.

Ovviamente, non erano sole: «quaranta in quarantena è una comunità che sta nascendo e crescendo su una spiaggia caraibica nel nord della Colombia. Siamo 40 persone - ci ha raccontato Alessia - provenienti da ogni parte del mondo, artisti, circensi, artigiani, e sognatori di ogni tipo che abbiamo trovato rifugio, famiglia e coraggio di restare con persone mai incontrate prima. L’idea nasce dall’emergenza di trovare un posto, un luogo in cui confinarsi per noi, che qui, una casa non abbiamo».

Una vera e propria comune organizzata che si è data delle regole e che sta mutando il viaggio di chi si è trovato improvvisamente a vivere dall’altra parte del mondo in maniera completamente diversa da quella che era la sua quotidianità.

Così, Alessia ha creato una pagina Facebook, “Quaranta in quarantena”, per raccontare quest’avventura: «quando abbiamo deciso di rimanere un mese qui con altre 40 persone sconosciute, mi son detta che era un’esperienza da documentare e condividere con il resto del mondo . Mi incuriosisce molto vedere come le relazioni si construiscano tra persone di tutte le culture che si trovano obbligate a star insieme 24h/24 tutti i giorni . Di diversi organizzare per cucinare, per lavare e per dormire. Il tutto in uno dei posti più belli della Colombia, la Guajira: tra la Sierra Nevada e il mar dei Caraibi».

Per cui, non ci resta che seguire le avventure di Alessia per viaggiare con la mente e sperare di uscire quanto prima dalla nostra “quarantena forzata” per poter tornare a scoprire le meraviglie del mondo.