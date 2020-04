Aziende solidali in rete per casa Acc. S. M. Goretti Copyright: AndriaLive

È un periodo di grande emergenza me è anche un periodo di grande slanci di generosità soprattutto da parte di aziende del nostro territorio che, malgrado anch'esse colpite dalla crisi donano i loro prodotti a chi è nel bisogno.

È il caso del caseificio di Andria La Daria che per dimostrare la sua vicinanza alla comunità ha donato alla casa di accoglienza Santa Maria Goretti un prodotto simbolo della città federiciana: la burrata. In contenitori monoporzione, sono state donate 6000 burratine pronte per essere gustate sulle tavole della mensa della casa di Accoglienza di via Quarti e nelle case famiglia della comunità Migrantesliberi. Prodotti lavorati in tutta sicurezza, in ambienti sanificati quotidianamente, con i dipendenti sottoposti al controllo della temperatura e muniti di tutti di dispositivi di sicurezza per evitare il contagio.

La donazione de “La Daria” va a sommarsi a quella di altre realtà dislocate sul territorio che corrono in aiuto di uno dei luoghi simbolo della carità ad Andria. La ditta To.Di Food Andria contribuisce alla erogazione in forma gratuita di carni che vengono preparate per il fabbisogno giornaliero della mensa. I Fratelli Moschetta contribuisco con frutta e verdura; Terre di Puglia hanno fatto dono di una ingente fornitura di tarallini; hanno donato anche numerose pescherie del territorio i loro prodotti ittici. I ringraziamenti vanno anche alla società agricola Fratelli Salerno Srl , a la Despar per la raccolta viveri e i buoni spesa; a Villa Carafa, ai supermercati Merci e a tutte le donazioni spontanee che quotidianamente permettono di rendere dignitosa la vita di molti nostri concittadini che chiedono aiuto.

Non dimentichiamo che in via Quarti, si continuano a garantire, servizi essenziali alle persone che vivono in condizioni di povertà economica e sociale grazie ai volontari in rete per l’emergenza coronavirus.

Questi gli orari, rimodulati, dei nostri servizi:

Mensa della Carità: dal lunedì al sabato dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Servizio Docce: dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 10:30.

Servizio neonati: il martedì dalle 09:30 alle ore 11:00

Servizio SOSS (Squadra Operativa di Soccorso Sociale)

Centro di Ascolto: dal Lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 10:30

servizio a domicilio per pasti, farmaci… per persone sole, dal lunedì al sabato ore 9-13 / 16-20

Info – 0883 592369 oppure il numero verde: 800 589346