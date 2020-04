Don Michelangelo Tondolo: «La paura si può tollerare, la cattiveria no»

Da don Michelangelo Tondolo, parroco della chiesa San Riccardo nel quartiere San Valentino, arriva il messaggio alla comunità andriese a non lasciarsi andare all’odio e a reazioni incontrollate nei confronti di persone che sbagliano, ancor di più in questi tempi difficili.

Il sacerdote invita alla calma soprattutto in un momento in cui la comunità parrocchiale, grazie all’intervento della Caritas diocesana e di tanti altri benefattori, sta nel suo piccolo contribuendo ad alleviare le sofferenze di centinaia di famiglie in difficoltà, affinché questi sforzi non vengano vainificati o contrastati da comportamenti deplorevoli.

«La paura si può tollerare, la cattiveria no.

Quindi – commenta don Michelangelo Tondolo - vi consiglio caldamente a non diffondere notizie false o "per sentito dire"; restare a casa; rispettare le norme minime di buona igiene personale e cancellare tutti i post di facebook o gli stati o le storie di Instagram, WhatsApp, Messenger, etc. carichi di rabbia e giudizi. Siamo umani!».

Dal canto nostro, ci sentiamo di condividere appieno queste parole: spesso ci siamo trovati, anche in tempi passati, ad invitare tutti i nostri lettori a non lasciarsi sopraffare dai sentimenti negativi o emozioni “bestiali”. L’odio, il riversare parole al veleno a mero sfogo personale, l’etichettare senza possibilità di rispondere da parte dell’interessato sono atteggiamenti non degni di una comunità civile. Non dobbiamo cedere all’istinto di dover trovare sempre capri espiatori su cui riversare le frustrazioni: tutti viviamo tempi difficili che ci mettono a dura prova, ma è proprio in questi momenti che bisogna tirare fuori il meglio di sé per contribuire a migliorare la società in cui la riscoperta della nostra umanità passi prima di tutto attraverso la condivisione e la compassione.