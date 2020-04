Ospedale "Bonomo", riapre la sala angiografica. Inspiegabilmente ancora chiusi Medicina e Pediatria

Buone notizie, almeno parziali, per l'ospedale "Bonomo": alle ore 14 di oggi é stata riaperta la sala angiografica, chiusa dallo scorso 9 aprile in via precauzionale. Ricordiamo che nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile, un paziente era stato sottoposto a un intervento di Radiologia Interventistica. Il personale che era entrato in contatto con il paziente risultato positivo al covid era stato posto in quarantena a fini precauzionali. I luoghi sono stati sottoposti a bonifica e ora la sala di Emodinamica ha ripreso la sua attività.

Rimangono invece inspiegabilmente chiusi i reparti di Medicina interna e di Pediatria del "Bonomo", sottoposti a sanificazione dopo i contagi delle settimane scorse del personale sanitario: in molti si chiedono come mai, nonostante il rientro in servizio di gran parte del personale, questi importanti tasselli del nosocomio cittadino rimangano inutilizzati. Qualcuno ha paventato perfino la possibilità di uno "scippo" da parte dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta, presso cui sono stati trasferiti tutti i pazienti andriesi delle due unità operative. Speriamo che invece nei prossimi giorni possiamo scrivere della riapertura di questi due reparti, fondamentali per una struttura di secondo livello quale dovrebbe essere il "Bonomo".

Infine, nel cortile laterale del Pronto Soccorso è stato posizionato un container: la Asl sta lavorando alla sua destinazione d'uso, ma probabilmente sarà destinato ad accogliere i pazienti in dialisi.