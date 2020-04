Allarme del settore tessile: «L'incertezza sta affossando uno dei pilastri della nostra economia»

Il settore tessile rappresenta da decenni uno dei pilastri della nostra economia locale occupando una percentuale importante di forza lavoro che col tempo si sta scontrando con una contrazione del settore stesso.

Già il 2019 non si era chiuso nel migliore dei modi con alcune tensioni internazionali che hanno stravolto le previsioni di crescita dell’intero settore. Se a ciò si aggiunge l’epidemia che sta interessando tutto il globo si comprende la portata della problematica su cui bisognerebbe fare una seria riflessione.

La Camera Nazionale della Moda Italiana, paragonando l’attuale situazione con quella che si creò nel 2003-2004 con la SARS, quando i provvedimenti dei governi furono meno restrittivi, prendendo in considerazione uno scenario “intermedio” e prevedendo una contrazione del fatturato per il 2020 tra l’1,5% e il 2,5%, causato da un calo delle esportazioni tra lo 0,5% e l’1%, dovuto soprattutto al blocco delle esportazioni verso i paesi asiatici che nel 2019 hanno pesato per 2miliardi di euro.

Un momento che sta destando molte preoccupazioni soprattutto negli operatori del settore che, con l’incertezza delle riaperture, temono per la tenuta dell’intero settore.

Abbiamo raccolto il grido di aiuto lanciato da uno di tali operatori, Pino Pomo, della Homewear srl: «vorrei esprimere il mio totale disappunto alle restrizioni ancora in essere nei confronti del nostro settore che, allo stato attuale, versa in condizioni veramente disastrose. Per questo, nel pieno rispetto delle norme adottate per il contenimento del contagio da Coronavirus penso si possa riaprire senza attendere il 4 maggio per provare a salvare la stagione primaverile. Bisogna far presto prima che sia troppo tardi. Non trovo giusto che altri settori abbiano ripreso ad operare da qualche settimana e noi no».

Poi, l’affondo nei confronti di Confindustria: «la nostra associazione che avrebbe dovuto tutelare i nostri interessi è totalmente assente al sud, mentre lotta quotidianamente per la riapertura delle attività del nord, disinteressandosi della crisi del nostro settore nel mezzogiorno. Spero che le Istituzioni ci ascoltino e ci diano la possibilità di salvare il salvabile perché ne va di messo il futuro di molte famiglie».