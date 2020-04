Tra fake news e ansie da riapertura, l'infermiere Vittorio: «Cosa conta veramente adesso?»

Affida alla sua pagina social le sue riflessioni, ma anche il suo sfogo in un tempo sospeso dettato dalla pandemia in atto. Sono le considerazioni di Vittorio Zaccaro, giovane infermiere andriese. Vittorio si ritrova a leggere, come tutti i giorni, post di gente, fake news, notizie importanti e tutto ciò che il pentolone di Zuckerberg offre: «Sono rimasto a fissare lo scorrere della sezione notizie per un po', fino a quando ho avuto la fortuna di imbattermi in un argomento particolare, cioè la riapertura di attività, nella fattispecie parrucchieri ed estetisti.

Ho scritto. La fortuna perché mi ha aiutato a riflettere.

Prima di esprimere la mia opinione voglio fare una premessa a cui tengo particolarmente: siamo tutti a conoscenza di quello che stiamo vivendo! ognuno di noi nel proprio quotidiano subisce l'influenza negativa che la pandemia ha prodotto all'interno del nostro vivere producendo uno stato perenne di afflizione e paura. Dopo così tanti giorni di clausura mai provata, la paura si somma alla disperazione ma soprattutto non avendo stimoli quotidiani in cui immergersi come il lavoro, come la passeggiata con gli amici, come la cena al ristorante con la dolce metà si passa ad essere frenetici nei giudizi e nelle considerazioni e questo coinvolge anche me che sto scrivendo.

Mi sono accorto però che leggendo quel post e altri in cui mi sono imbattuto ho provato una sensazione strana, che mi ha colpito nella sua manifestazione e che ho associato al termine fervore.

Ho provato dentro il calore, il fuoco di sentire mia, dal punto di vista affettivo, una partecipazione attiva ad uno stimolo provenuto dall'esterno da persone che in un momento storico di portata immane, in cui 2 milioni di persone hanno incubato un virus sconosciuto fino a qualche tempo, si permettono di colpire la pancia della comunità pregando di riaprire i parrucchieri e i centri estetici! La cosa peggiore su cui dialogare è, a mio modesto parere, la volontà di questi fantomatici politicanti di indurre in ciascuno di questi protagonisti del settore un sentimento vivo di rancore e odio verso lo Stato, la comunità e il vicino lavoratore.

Mi permetto di dire questo in quanto le categorie citate possono essere assimilabili a tante altre che in questo momento si ritrovano a doversi inventare consegne a domicilio, siti per shopping online ma peggio ancora a dover vedere le serrande dei propri sogni abbassate. Pensate che a tutti non dispiaccia? Pensate che ad un infermiere che ora vi sta scrivendo non interessi questo? Tanto lui ha lo stipendio sempre? Pensate che sia facile vedere la propria città vuota, la propria Nazione in ginocchio per colpa di un essere lontano dallo spettro visivo?

Eppure c'è gente che per qualche interesse tende a speculare, a fare sciacallaggio riguardo un argomento così tanto importante, rivolgendosi alle autorità competenti per far riaprire con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (come fossero giocattoli per bambini e non dispositivi normati da protocolli specifici di utilizzo) le attività in cui il contatto umano è irrinunciabile!

Allora mi chiedo, a che serve? L'unica risposta concreta è fomentare odio. Un odio che diviene costruttivo quando toccherà andare alle urne, un odio che scavalca e distrugge l'unione, la fratellanza e l'obiettivo comune di cui il Pianeta ha bisogno ora.

Perché poi Vittorio, il cittadino comune (e non Vittorio l'infermiere), inizierà a sentirsi in dovere e in piena libertà di dire: "beato il fruttivendolo che lavora, il macellaio, il salumiere, il medico, il farmacista, il pescatore che portano i soldi a casa, loro stanno tranquilli non io".

La politica dell'io che travolge la società porta a questo. Però dovremmo chiederci, in un momento di piena emergenza sanitaria, cosa è fondamentale per me e per gli altri?

Una domanda semplice, banale a cui si può rispondere con facilità ricollegandosi al proprio corpo che richiede energia da cibo e bevande, che richiede supporto medico/infermieristico ove ne abbia bisogno, che richiede un aiuto economico dallo Stato che riesce, per quanto possibile, a soddisfare la richiesta. Anche Vittorio l'infermiere era arrabbiato perché tutto il mondo forse ha capito l'importanza della figura professionale solo ora; era arrabbiato quando ha sentito dei cento euro in busta paga a Marzo; era arrabbiato quando ha visto morire suoi colleghi per salvare una vita eppure si è chiesto: cosa conta veramente adesso?

Non fatevi trascinare dai finti illusionisti che tendono a manipolare la vostra paura per trarre guadagno politico futuro, piuttosto pensate al vostro bene, alla salute e a ciò che stiamo vivendo.

Ritorneremo a godere di tutto quello che abbiamo ma adesso riflettiamo!

Andrà tutto bene, porca tr..a!»