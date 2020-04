Silvio Lattanzio: «Servono iniezioni di liquidità diretta attraverso contributi a fondo perduto»

Continua il dibattito sull'imprenditoria ai tempi del coronavirus. Il settore del comparto tessile sta soffrendo la crisi della pandemia da covid-19 in atto. Sull'argomento l’avv. Silvio Lattanzio, portavoce del GTA (gruppo tessile andriese) e già assessore al Marketing Territoriale della Città di Andria, ci ha inviato una missiva destinata altresì alle istituzioni territoriali quali Prefetto, Commissario Prefettizio, Direttore Confindustria Moda e Presidente della Camera Nazionale Della Moda Italiana.

Lattanzio, in nome e per conto del gruppo di imprenditori tessili andriesi pone alcune istanze all'attenzione delle istituzione con la speranza che possano essere ascoltate e prese seriamente in considerazione per salvare uno dei settori trainante dell'economia territoriale della sesta provincia pugliese:

«Ormai sono decorsi quasi 2 mesi e alla luce degli ultimi Decreti vedasi Cura Italia e Liquidità alle Imprese, ci permettiamo sommessamente di dissentire totalmente sulle misure intraprese dal Governo Centrale in quanto non consone alle esigenze attuali delle imprese non solo del nostro territorio ma anche dell’intero comparto tessile nazionale; nel merito entrambi i decreti hanno la stessa ratio che in sintesi si traduce in liquidità indiretta cioè la non revoca delle aperture di credito e moratoria dei mutui e la concessione di garanzie che sicuramente sono strumenti utili ma non consoni per le gravi motivazioni note, poiché le imprese necessitano di tutt’altro, vale a dire: iniezioni di liquidità diretta attraverso contributi a fondo perduto parametrati con le percentuali medie ponderate inerenti al decremento del fatturato commisurato al periodo e nel contempo attuare una defiscalizzazione per l’intero anno; in tal modo, a nostro avviso, si possono porre i fondamentali economici e finanziari per un vero e proprio piano Marshall inerente al rilancio e alla programmazione industriale della filiera del tessile e non solo.

Qualora non saranno poste in essere tali misure, ahi noi, saremo spettatori di innumerevoli cessazioni di attività delle piccole imprese che costituiscono la spina dorsale dell’economia italiana con le conseguenze gravi che ne deriveranno sia sul piano lavorativo nonché sul piano economico sociale».