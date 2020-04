Coronavirus, sospesa sino al 3 maggio la sosta a pagamento

Con ordinanza commissariale n.131 del 20 aprile è stata disposta la proroga della precedente ordinnza con la quale era stata prevista la temporanea sospensione delle attività di sorveglianza e riscossione della sosta a pagamento sino alla fine dell'emergenza epidemiologica nazionale da Covid-19.

Tale misura era stata adottata anche per tutelare i lavoratori della Pubbliparking, considerato che il servizio espone li ad un potenziale rischio di contagio, senza che la loro attività producesse utilità per la comunità, né tantomeno per l'Azienda e per il Comune, essendo state praticamente azzerate tutte le componenti del servizio e la possibilità di conseguente controllo sugli introiti e sui comportamenti sanzionabili.