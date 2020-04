Mai come in questo periodo la musica diventa quotidianamente compagna di vita, un modo per svagare la mente in attesa che tutto passi.

Ed è proprio la musica che ci porta a raccontare la storia di Silvio Di Bitonto, Dj e producer andriese, conosciuto come Domino DB, che ha composto e prodotto un singolo dal titolo “Heaven”. Il brano è stato diffuso dalla casa discografica house mondiale Déepalma records e, in pochi giorni, sta scalando le classifiche.

La particolarità però è questa: Silvio è sì un Dj, ma è prima di tutto un infermiere che lavora da 6 anni in ambito sanitario e da 3 in quello dell’emergenza: “L’ispirazione nel comporre questo singolo mi è venuta dopo un turno pomeridiano in pronto soccorso - ci racconta -. Nel brano sono presenti suoni di pianoforte esotici, dal sapore di estate, sperando che la stagione estiva possa essere quella della rinascita”.

Il brano è uscito lo scorso 17 aprile su tutte le piattaforme (per intenderci da Spotify ad Apple music, Amazon music e così via), e in pochi giorni sta scalando le classifiche in siti come Traxsource e Beatport. In riferimento a quest’ultimo sito, ad oggi il brano è al 24° posto della Hype Top100 house e gli è stato dedicato un banner come miglior traccia del genere “Nu Disco” di Aprile.

Come ti è venuta l’idea di questo progetto?

“Sono un infermiere di pronto soccorso dunque il mio lavoro è essenzialmente quello di assistere e curare la gente, ma il mio sogno è quello di curare la gente con la musica. Da circa un anno e mezzo sono un producer di musica house e pochi giorni fa è uscito il mio ultimo singolo “Heaven” che creai in un’intera notte in cui non chiusi occhio per l’adrenalina dovuta alle stesse melodie che si originavano nella mia mente”.

Come sta andando?

“Per essere un producer sulle piattaforme musicali da poco più di un anno, devo ammettere che sta andando benissimo. Il brano è presente in varie classifiche di Beatport e Traxsource (libri sacri per noi dj/producer). Sontuosi ringraziamenti li devo a tutti miei amici e colleghi il cui supporto costituisce per me ossigeno nonché alla Déepalma records (una delle più importanti label in ambito di musica house) che ha accettato il mio pezzo”.

Quali sono i tuoi obiettivi futuri?

“Spero di migliorarmi sempre più, di produrre sempre più pezzi, lavorare con case discografiche importanti e che apprezzino la mia idea di musica e chissà… magari iniziare a portare la mia musica in un giro più ampio rispetto alla Puglia”.