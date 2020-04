In queste settimane di “quarantena forzata” spesso si legge che questo periodo servirà a costruire comunità migliori con un maggior senso civico e di rispetto del prossimo e dell’ambiente.

Almeno nelle intenzioni questo è vero, però basta uscire (sempre rispettando le motivazioni previste dalle disposizioni governative per il contenimento dei contagi) per scoprire che, purtroppo, la realtà dice tutt’altro, così come dimostrano tante segnalazioni che ci giungono in redazione.

Una nostra lettrice ci ha segnalato il degrado in cui versa la fontana situata nei pressi della pineta comunale dove sono stati abbandonati rifiuti di ogni genere, tra i quali anche rifiuti alimentari che diventano motivo di attrazione per i randagi che per nutrirsi rompono i sacchetti, spargendone ovunque il contenuto, contribuendo ad aggravare la già precaria situazione venutasi a creare in questi giorni.

Di situazioni simili sparse per la città ce ne sono diverse, a dimostrazione del fatto che, nonostante tutto, esistono ancora incivili che non valutano gli effetti del proprio agire sconsiderato. Speriamo che i giorni rimanenti di restrizioni servano a tale persone per riflettere maggiormente ed uscire migliori da questo periodo perché bisogna prendersi cura quotidianemente del proprio “ambiente” per costruire una comunità differente e vivere in un contesto migliore di quello che abbiamo lasciato più di un mese fa.