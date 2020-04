A tu per tu con il Coronavirus, la testimonianza di un paziente: «L'inferno esiste sulla terra»

Ci sono testimonianze difficili da ascoltare e metabolizzare, che però, in giorni in cui l'attenzione è tutta spostata sul tema delle riaperture, in qualche modo ridimensionano la spasmodica volontà di uscire di casa. É vero, molte attività stanno soffrendo gli effetti dello stop forzato, ma il racconto di M., uno dei circa 60 contagiati "ufficiali" andriesi, ricoverato ad Acquaviva delle Fonti, nel padiglione "Covid", invita invece a riconsiderare che rischiamo di perdere il bene più prezioso: la vita.

«Non ci credevo all'inizio, i sintomi erano quelli della solita influenza ma il tampone ha dato l'esito infausto: positivo al Covid. Il trasferimento ad Acquaviva è stato terribile: ho lasciato tutti, la mia compagna, i miei figli, per andare incontro all'ignoto. Ma non erano solo gli anziani quelli "a rischio"? Io sono giovane, e di giovani ne ho visti intorno a me: oggi hanno ricoverato un 24enne e un altro ragazzo qui in reparto sta aspettando il tampone di conferma della negativizzazione del virus che tarda ad arrivare ed è costretto a restare in ospedale chissà per quanti altri giorni, se non settimane.

La vita (perché siamo vivi e dobbiamo ringraziare chi si barda con tenute da film, tute e maschere, visiere e guanti, e non può neanche spogliarsi per tutto il turno se gli scappa di andare al bagno), la vita qui dentro è dilatata, assurda: il ticchettio dell'orologio nella mia testa è scandito dal rumore delle macchine, dal bip dei monitor, senza avere neanche una percezione esatta di ciò che accada.

Ci sono persone intorno a me che sembrano sull'orlo di un esaurimento: un camionista, ricoverato giorni fa, abituato a mangiare nelle trattorie che ormai sono perfino famose grazie alla tv, ora deve sottostare a un regime dietetico di 1800 calorie al giorno e dice che sta morendo di fame, che non ce la fa più. Alla fame fa da contraltare il riposo forzato: non possiamo alzarci per andare a fare una passeggiata, per andare alle macchinette a prendere un caffè, nulla. Una signora l'altro giorno è scesa dal letto scalza, perché non aveva neppure le ciabatte. Non è un ricovero come quelli a cui pensiamo normalmente. Alcuni non hanno neppure il cellulare per chiamare i propri cari, per leggere qualche notizia, per rimanere in contatto con la realtà. L'unica novità nelle giornate a letto può essere legata a un peggioramento: se la saturazione scende e i parametri vitali si sballano arriva tutta l'equipe che ti sposta in terapia intensiva e ti intuba: almeno lì sei sedato e non hai più percezione di ciò che accade.

Li vediamo, i medici, gli infermieri, gli operatori, che ti sorridono, sono gentili con te ma non hanno ancora alcune risposte: devono "contenere" i danni, non hanno la cura a questo maledetto virus, e cercano di arginare i suoi attacchi terribili a tutti gli organi dei nostri corpi debilitati.

Io sono in procinto di uscire, ma una volta fuori potrei ammalarmi di nuovo: sinceramente l'ultimo dei miei pensieri ora è tornare a lavorare, voglio tenermi stretto il dono più prezioso che ho: io sono vivo, ma tanti non sono usciti da quel reparto e non hanno potuto più salutare le loro famiglie né vedere la luce del sole. Io invece posso tornare al mondo reale...e respirare».

Una prova terribile, quelli di chi è passato attraverso l'inferno di una malattia sconosciuta da solo, aspettando ogni giorno di sapere se riuscirà ancora a vivere. M. vuole ribadire alcuni concetti: «So bene che un mese e mezzo di "prigionia" dentro le mura di casa è tanto, ma fermatevi a pensare: voi rischiereste di lasciare per sempre i vostri figli? Ci sono ragioni sufficienti in ciò che fate per giustificare il rischio di dover vivere l'inferno qui in terra?»

Di qui l'appello: la prevenzione, in questi ultimi giorni di lockdown ma anche quando si aprirà la fase 2, è fondamentale. Al Coronavirus non esiste ancora "rimedio", né una cura né un vaccino, le sperimentazioni sono in corso ma tanto ancora non si conosce di questo subdolo virus. Restiamo a casa e proteggiamo noi e i nostri cari, e ringraziamo di poter respirare da soli ogni giorno.