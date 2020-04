Nuova riunione del Coc su controlli per il 25 aprile e 1 maggio, monitoraggio RSA e sanificazione

Nuovo vertice del Coc di Protezione Civile della città di Andria convocato e presieduto dal Commissario Straordinario. Nel corso dell'incontro i rappresentanti della Polizia Locale, del Settore Politiche Sociali, dell'Asl e delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile accreditate nel Coc, è emerso che, come assicurato dal rappresentante dell'Asl, sta proseguendo il monitoraggio della Rsa e che non vi sono finora criticità.

Per le giornate festive del 25 e 26 aprile e 1, 2 e 3 maggio, nel corso delle quali le attività commerciali di piccola, media e grande superficie saranno chiusi, sono previste le attività di controllo già adottate nel corso delle festività pasquali. Sono previsti controlli coordinati tra Polizia Locale e altre Forze dell'Ordine, mentre i volontari di Protezione Civile ed i Carabinieri Forestali assicureranno in particolare la vigilanza nelle contrade rurali.

Reiterate altresì le raccomandazioni ai condomini e quindi agli amministratori condominiali ad effettuare interventi di sanificazione periodica degli spazi comuni (androni, scale) e soprattutto dell'ascensore; alle banche per i bancomat e ai gestori delle attività commerciali di qualsiasi dimensione, ma soprattutto a quelle di media e grande superficie.

Prosegue pure l'attività di verifica telefonica, a campione, sul rispetto delle misure di isolamento fiduciario di coloro che hanno compilato, rientrando da fuori regione, il modulo di autosegnalazione.

Inoltre, si comunica che finora sono quasi 1350 i buoni spesa per la emergenza alimentare distribuiti a domicilio dai volontari delle organizzazioni di Protezione Civile accreditati nel Comitato Operativo Comunale. La distribuzione proseguirà anche nei prossimi giorni via via che l'ufficio Servizi Sociali avrà completato positivamente l'esame, sia documentale che attraverso verifiche e colloquio telefonico, delle istanze presentate.

Come scritto nei giorni scorsi il termine ultimo per presentare le istanze è il 24 aprile e si sottolinea che non vanno ripetute se è già stato percepito il buono spesa perchè lo stesso non ha carattere periodico, ma è una tantum.

Utilizzati i buoni spesa, i titolari degli esercizi commerciali dovranno poi presentare gli originali e rendicontarli all'ufficio Servizi Sociali che adotterà i relativi atti di impegno e liquidazione.