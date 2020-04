Niente cerimonie ufficiali per la giornata del 25 aprile

In linea con i provvedimenti restrittivi legati all'emergenza sanitaria quest'anno non vi sarà alcuna cerimonia ufficiale per celebrare la ricorrenza del 25 aprile. Vi sarà infatti, come consentito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, solo la deposizione, nella mattinata del 25 aprile, di una corona di alloro all'interno del Monumento dei Caduti ad opera del Commissario Straordinario.

Non è consentita pertanto alcun'altra presenza di autorità, o formazione militare o di pubblico.