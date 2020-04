La sartoria sociale La Téranga, progetto della Comunità Migrantesliberi, continua, anche in un periodo di emergenza sanitaria in atto, a garantire supporto nella realizzazione di mascherine in puro cotone, lavabili e filtrabili, seppur non conformi ai dispositivi medico/chirurgici, bensì realizzate per esclusivo utilizzo personale. Accanto alla realizzazione di questi importanti dispositivi, è stata riavviata l’attività di realizzazione di tovaglie ed altri articoli esclusivi a marchio “La Téranga”: progetto sostenuto dall’8xmille della Chiesa Cattolica per il tramite della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana.

Da sempre vicini alla rete di volontariato di prossimità, la comunità corre in aiuto di Casa di Accoglienza S. M. Goretti e dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di Andria e avvia il progetto temporaneo “ColoriAMOci” la tavola” finalizzato a regalare una tovaglia esclusiva confezionata con i tessuti africani dagli ospiti delle case di comunità, della dimensione di mt 1,8 per 1,4, a tutti coloro che effettueranno una donazione a sostegno dei servizi offerti dalla casa di Acc. S. M. Goretti.

Perché in dono la tovaglia in cambio di contributo in denaro?

Il motivo è pressoché semplice: ricevere un omaggio suggella un aspetto fondamentale dell’azione: ne scaturisce l’associazione dello stesso alla pratica del bene e sarà facile raccontarlo agli altri che, a loro volta, potrebbero esserne amorevolmente contagiati.

La donazione può essere effettuata anche tramite c/c bancario intestato a: Diocesi di Andria Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” – via Quarti,11

IBAN: IT50J0306909606100000006200 – Andria

Info al numero 3315350133 – 3204799462

Aiutaci ad aiutare chi è nel bisogno.