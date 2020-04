Autismo, interessati il Ministro Speranza ed Emiliano per un sostegno economico alle famiglie

Il tutto è partito da un post sui social del dott. Leonetti con il quale aveva chiesto all'On. D’ambrosio di interessarsi della condizione dei bambini autistici e di un sostegno economico alle loro famiglie: «caro on. rallentare la diffusione del virus nella popolazione non solo era doveroso ma anche assolutamente necessario. Nessuna obiezione. Purtroppo moltissime famiglie stanno soffrendo, oltre che per i danni alla salute, anche per le ricadute economiche derivate dall'obbligo a rimanere in casa e ad interrompere il lavoro. Potremmo definire queste ricadute come danni materiali. Il Governo sta provvedendo nel dare sollievo con un sostegno concreto, con varie modalità. Ottimo. Quello che le chiedo è di considerare che nel percorso di "abilitazione" dei bambini con disturbi dello spettro autistico l'interruzione resa necessaria determina un vero e proprio processo di regressione. Chiamerei questa regressione parte dei DANNI IMMATERIALI. I bambini hanno di certo bisogno di terapie a ritmi più sostenuti e le famiglie di un aiuto economico. La prego di tenerne conto e di farsi portavoce, se condivide, di questa esigenza con i suoi colleghi a Roma e nel Governo. Non le direi solo grazie ma le darei anche un abbraccio più forte del solito, virus permettendo. Buon lavoro».

All’appello ha fatto seguito un atto formale del deputato grillino che ha interessato della questione il Ministro Speranza e il governatore Emiliano. A darne notizia è stato lo stesso dott. Leonetti: «stamane avevo condiviso una lettera aperta rivolta all'on. Giuseppe D'Ambrosio per dare sostegno alle famiglie dei bambini con disturbo dello spettro. Queste famiglie hanno estremo bisogno di far recuperare ai loro figli le abilità che faticosamente avevano acquisito negli anni grazie a terapie specifiche. Oltre al disagio economico e familiare per la pausa forzata dal lavoro, queste persone dovranno ricominciare il percorso abilitativo dei loro bambini quasi da zero con grande dispendio di ulteriore energia e di tanto denaro. Nel pomeriggio L'on. mi ha condiviso la lettera che ha inviato al ministro della Salute e al presidente della regione Puglia. Lo ringrazio per la sua sensibilità e premurosa attenzione verso più fragili della società. Onorato di averlo come concittadino».