Didattica a distanza, apriamo i wifi per dare a tutti i bambini le stesse opportunità

In queste settimane in cui la maggior parte di noi è restata chiusa in casa l’unico modo per avere un contatto con il mondo esterno è stata la connessione internet.

Chi per fare videoconferenze, che per smart working, guardare serie tv, informars, navigare sui social e, non meno importante, seguire lezioni a distanza.

Ed è proprio su quest’ultimo utilizzo che, per far fronte alle necessità di famiglie poco abbienti, molte scuole si sono organizzate per dare in comodato d’uso pc o tablet ai nuclei famigliari più bisognosi. Tra le altre scuole, anche l’Istituto comprensivo “Imbriani-Salvemini” ha messo a disposizione dei più bisognosi, con richiesta (da scaricare dal sito internet della scuola) da presentare entro il 30 aprile, tablet o pc, finanziando tali apparecchiature con l’utilizzo dei residui del fondo assegnato con decreto legge e poi integrato con fondi regionali.

Iniziative tutte meritevoli ma che, in alcuni casi, necessitano di sforzi utleriori da parte di tutti noi. In tantissime città italiane per permettere ai figli di famiglie bisognose di seguire lezioni a distanza i vicini hanno “liberato” il proprio wifi così da consentirgli di connettersi e non perdere il programma formativo.

Un’idea che si potrebbe ripetere nella nostra città per dare dimostrazione di un forte senso di comunità e di appartenenza e, soprattutto, tutela dei meno deboli. Per chi ha una connessione potrebbe sembrare una cosa banale, ma per chi non può permetterselo non lo è. Per cui, apriamo i wifi e diamo a tutti la possibilità di connettersi per evitare che qualche bambino resti indietro.