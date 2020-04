«Perché non il cimitero di Andria è chiuso mentre in altre città riapre?», proseguono le proteste

Non accennano a placarsi le proteste riguardo la prosecuzione della chiusura del cimitero comunale: sono diverse le mail, a cui fanno da contraltare i commenti sui social, in cui si evidenziano le contraddizioni che vogliono la possibilità di fare la spesa e altri acquisti in coda, ma non prevedono la possibilità di dare un ultimo saluto ai propri cari o di visitarne la tomba.

Andria su questo punto è "ferma" a differenza di tante città, dove invece l'ingresso è stato permesso e contingentato, con l'obbligo di coprirsi naso e bocca, visite brevi e rispetto del distanziamento sociale. Per citarne alcune, Viterbo, Adria, Finale Ligure, ma anche la vicina Trinitapoli: proprio in quest'ultimo paese della Bat, il cimitero è stato riaperto utilizzando la prenotazione telefonica per visite di massimo 8 persone per volta.

Eppure Andria ha uno dei cimiteri più estesi e "ariosi" del circondario, dove non ci dovrebbero essere problemi a mantenere le distanze di sicurezza e comportamenti in linea con le indicazioni: a questo si aggiunge che negli scorsi due mesi o poco meno, nessuno ha potuto alleviare in parte la propria sofferenza per la perdita di una persona cara mantenendo un contatto, almeno visivo, con la sua sepoltura. «Giocano con i sentimenti delle persone - scrive un lettore - e nessuno pensa a questo aspetto: se al supermercato faccio la coda perché non potrei farla al cimitero?».

Un tema sicuramente sentito, su cui si è espresso anche il celebre paesologo Franco Arminio: «Una società non è una una macchina di Formula uno ferma ai box, non siamo qui per ripartire dopo che abbiamo cambiato le ruote. Meglio morire di fame che andare avanti sempre più immiseriti nello spirito. Tutti a parlare di cosa aprire nella fase due e nessuno che cita lo scandalo dei cimiteri chiusi. Poco fa mi ha telefonato Giovanna da Sondrio dicendomi del suo dolore di non poter fare visita alla madre in un piccolo cimitero di campagna. Non è un'Italia rumorosa quella delle persone che andavano ogni tanto al cimitero a visitare i loro cari, ma è un'Italia che esiste ed è una vergogna ignorarla solo perché non strilla [...] Il divieto dei funerali si poteva capire come misura straordinaria per un paio di settimane, ma ora è davvero inaccettabile. E non parlo del funerale tradizionale, penso a un rito alternativo con tutte le misure di sicurezza: qualcuno dovrebbe spiegarmi perché posso andare a comprare la nutella e non posso mettere la mano sulla bara di un mio caro amico. [...] Possiamo pure ripartire, ma non andremo da nessuna parte se non ricostruiamo le basi morali della nostra convivenza. Non si può onorare la vita senza attenzione alla morte e al dolore.»