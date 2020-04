Riaperture il 1° giugno? È già boom di parrucchiere a domicilio

Già prima che fosse annunciata la “fase 2” in molti settori diversi “furbetti” continuavano ad agire nonostante le disposizioni governative per la riduzione dei contagi da Coronavirus.

Uno di questi, che ha fatto e fa molto discutere, è quello dei parrucchieri che vede da un lato coloro che hanno abbassato la saracinesca e non hanno più svolto il proprio lavoro e quelli che, invece, hanno continuato a farlo, addirittura a domicilio, mettendo a serio pericolo la propria incolumità e quella dei propri clienti e rischiando anche pesanti sanzioni.

L’annuncio dell’altro giorno di Conte che ha previsto la riapertura dei saloni di bellezza tra più di un mese e l’impunità di alcuni non hanno fatto altro che “invogliare” molti a non rispettare le regole adottate e a fissare nuovi appuntamenti, praticando una vera e propria concorrenza sleale nei confronti di coloro che hanno deciso di attenersi alle regole.

Le ragioni di tutti sono comprensibili perché nonostante i locali siano chiusi ci sono comunque costi fissi da sopportare, però è anche vero che le regole adottate non sono un capriccio per fare il dispetto a qualcuno, ma sono disposizione atte a portarci al di fuori della situazione che stiamo vivendo e che sta mietendo più “vittime” del virus stesso.

L’illegalità non è la via maestra, ma è necessario che tutti si siedano attorno a un tavolo per trovare una soluzione a questa problematica, perché a essere in gioco ci sono tanti fattori pericolosi le cui conseguenze potremmo pagare tutti tra qualche mese.