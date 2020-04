Il 1 maggio di ogni anno, in molti paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, viene celebrata la Festa dei lavoratori. Questo appuntamento diventa per i cristiani occasione per porre attenzione verso il mondo del lavoro e per affermare con forza il valore del lavoro nel suo significato più profondo come partecipazione all’opera creatrice di Dio e come volano di uno sviluppo autentico della persona e della società.



Nel messaggio che i vescovi italiani hanno divulgato per questa giornata, dal titolo “Il lavoro in un’economia sostenibile «Il Signore Dio pose l’uomo nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen 2,1-5), viene affermato: “L’emergenza sanitaria porta con sé una nuova emergenza economica. Nulla sarà come prima per le famiglie che hanno subito perdite umane. Nulla sarà come prima per chi è stremato per i sacrifici in quanto operatore sanitario. Nulla sarà come prima anche per il mondo del lavoro, che ha prima rallentato e poi ha visto fermarsi la propria attività”.

Per farci prossimi a tutte quelle situazioni di fragilità legate al mondo del lavoro, acuitesi ancora di più a causa di questa crisi socio sanitaria che stiamo attraversando, l’Ufficio di Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato, con la collaborazione dei componenti della consulta: Caritas, Azione Cattolica, Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico, Progetto Policoro, Agesci, Pax Christi, Libera, Cittadinanza attiva, organizza:

Veglia diocesana per il mondo del lavoro - Giovedì, 30 aprile 2020 alle ore 21.15.

La veglia, presieduta dal Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi, sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon, canale 28.