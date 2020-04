Mercato settimanale, monta la protesta dei venditori ambulanti

Dopo settimane di chiusura, questa mattina, i venditori ambulanti si sono ritrovati sotto Palazzo di Città per un sit-in di protesta, terminato verso le 11:00, per chiedere un incontro al Commissario straordinario data l'assenza di attenzione nei confronti della categoria che non è stata considerata in questi mesi e provvedimenti circa la riapertura del mercato settimanale, pur nel rispetto delle disposizioni governative tese a contenere la diffusione dei contagi.

Le motivazioni che hanno spinto gli operatori a scendere in piazza sono l'incertezza in cui la categoria naviga e le enormi perdite economiche che i venditori ambulanti stanno subendo sia per le spese fissi che continuano a essere sostenute non svolgendo la propria attività sia per il deperimento e la svalutazione della merce invenduta e che non potrà essere rimessa sul mercato quando sarà decisa l'apertura delle attività.