Coronavirus, Tufariello: «31 i casi positivi ad Andria». Il video

In un video il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello ha fatto il punto della situazione riguardante i contagi da Coronavirus in città: «il dato dei contagi ad Andria è sotto controllo. Abbiamo 31 casi positivi, di cui 22 ricoverati in ospedale e 9 in isolamento domiciliare costantemente monitorati dai sanitari della Asl e dagli operatori della Polizia Locale».

Poi, l’invito agli andriesi ad attenersi alle disposizioni per contenere i contagi durante il ponte del primo maggio: «mi complimento con gli andriesi che sono riusciti ad evitare altri focolai meritandosi quindi la ripresa di alcune attività a partire dal 4 maggio. Invito tutti a rispettare le restrizioni che sinora abbiamo ben rispettato anche per il ponte del primo maggio evitando assembramenti, spostamenti in altri comuni o nelle seconde case. Invito inoltre gli operatori commerciali che finalmente potranno riaprire la propria attività nei prossimi giorni a farlo garantendo la massima sicurezza e utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale».