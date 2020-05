Aerei, treni e bus già pieni fino al 15 maggio: previsto un rientro di massa di giovani dal nord

Sono rimasti al Nord quando, tra il 6 e il 7 marzo scorso, era partita la prima "serrata", per evitare il rischio di contagio delle proprie famiglie. Durante la fase 1 erano già rientrati 35mila pugliesi da fuori regione regolarmente registrati con l’autosegnalazione, e ora, secondo la Regione Puglia, è impossibile fare previsioni. Infatti, con l'inizio della fase 2, è previsto un rientro di massa a "casa": stiamo parlando di migliaia di giovani che, a partire dal 4 maggio, "scenderanno" dal nord per riabbracciare le loro famiglie, perché potranno recarsi presso la dimora, l’abitazione o il domicilio, come da Dpcm.

Sono consapevoli dell'obbligo di isolamento per 14 giorni imposto dalla Regione Puglia: altre regioni, tra cui la Basilicata, hanno previsto l'esecuzione di un tampone al rientro. Tante sono le misure previste per cercare di non diffondere il contagio da parte di chi è potenzialmente a rischio: all’ingresso delle stazioni e negli aeroporti c’è già il termoscanner, previsti posti di controllo per i principali capolinea delle linee di collegamento con il nord.

C'è stato un boom di prenotazioni: nel giro di poche ore, dalla serata del 26 aprile o da quando sono stati riaperti i sistemi online delle compagnie, l'assalto per accaparrarsi un posto su treno, aereo o bus.

«Abbiamo vissuto un incubo nell'incubo - racconta M., 23enne andriese studentessa a Milano -: io ho scelto di non tornare a casa a febbraio ma ora sono stati i miei genitori a chiedermi di venire. Sono reclusa in casa a Milano da 3 mesi e sono consapevole di tutte le difficoltà che hanno affrontato i miei familiari: mio padre non sta lavorando, aspettiamo gli aiuti dallo Stato, ma nel frattempo anche le spese per mantenermi al nord sono onerose, se non si ha un'entrata fissa. Almeno da casa ad Andria potrò evitare un ulteriore aggravio: dopo oltre 3 mesi di isolamento, preferisco farne altri 14 a casa mia piuttosto che rimanere in una città che mi dà tanto, ma che è ancora in ginocchio».

Rimangono le raccomandazioni a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite per evitare di assistere nuovamente a un'impennata di contagi: rimane altresì da verificare se anche ad Andria, come già due mesi fa, saranno effettuati controlli almeno all'arrivo dei bus per contenere situazioni sospette.