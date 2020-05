I cuori biancazzurri sono grandi: la Brigata Fidelis dona 3 monitor multiparametrici al "Bonomo"

Un impegno a tutto tondo a favore della comunità andriese, in un momento storico in cui ogni contributo è fondamentale: è quello portato avanti dal cuore grande della Brigata Fidelis, che ha raccolto fondi, nelle scorse settimane, per aiutare famiglie in difficoltà e per dare un segno tangibile di riconoscenza per il grande lavoro svolto ai sanitari dell'ospedale "L. Bonomo".

«É arrivata l'ora di tirare le somme per quanto cominciato un paio di settimane addietro - scrivono i tifosi andriesi - consapevoli del fatto che quello della Brigata Fidelis ha voluto mettere in pratica è stato fatto in primis per l'amore della propria città e per quella tenacia che ci contraddistingue ogni volta che c'è da essere solidali. Non sono i grandi numeri che ci interessano ma i piccoli risultati raggiunti nel periodo in cui ci siamo messi all'opera.



Grazie all'aiuto di tanta gente che ci ha sostenuto nella raccolta dei generi di prima necessità, è stato possibile:

- aiutare circa 100 nuclei familiari in difficoltà;

- regalare un sorriso donando 50 uova di Pasqua a bambini residenti in orfanotrofi e case famiglia;

- acquistare tre monitor multiparametrici donati all'ospedale civile "L. Bonomo" di Andria.



Per questa iniziativa è doveroso ringraziare tutti coloro che hanno dato un contributo alla raccolta alimentare ed alla raccolta fondi. Un grazie speciale ai ragazzi della Brigata Fidelis che si sono impegnati sia nel gestire la raccolta stessa sia nella distribuzione "porta a porta". Grazie alla famiglia di Miky Roberto, all'azienda Giorgio srl, al dott. Michele Ricciardi, al bar XCafè, e a tutti coloro che hanno partecipato con un contributo. Uniti ce la faremo. Avanti Andria!».