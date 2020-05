«Siano i medici, e non chi governa il sistema, a decidere sulle necessità del malato»

Il primo maggio quest'anno non è stata una giornata di festa ma «di lotta e lutto» - commenta del dirigente medico del dipartimento di prevenzione della Asl Bt, il dott. Giancarlo Cannone - «Quasi centocinquanta di miei colleghi, c'hanno rimesso la vita a causa del COVID-19, sono certo che non si sono fermati a pensare se era giusto o sbagliato: se serviva, si doveva farlo. Perché il Medico non sa fare altro, non può essere altro.

Abbiamo affrontato il COVID-19 e continuiamo a farlo nella precarietà, senza tutele, a mani nude, senza sicurezza e politiche di prevenzione, con molte, troppe, vittime anche tra gli altri operatori sanitari.

Il numero dei contagiati e dei morti, un primato mondiale, è la prova del senso di responsabilità e della particolare dedizione al lavoro, ed al giuramento ippocratico, di Professionisti che, per quanto maltrattati, delegittimati, svalorizzati non si sono sottratti, spesso senza le protezioni dovute e necessarie, all’impegno di curare.

Ora basta con i calcoli elettorali e con le divisioni politiche, serve unità per analizzare gli errori commessi, servono urgenti proposte concrete per tenere testa alla pandemia e affrontare al meglio la cosiddetta fase 2. Chi ha sbagliato nella gestione della crisi, si prenda le proprie responsabilità».

E poi l'Auspico affinché «si produca un cambiamento vero nella sanità che verrà, fatto di un diverso valore, anche retributivo, al lavoro medico, diversi modelli organizzativi che riportino i medici, e non chi governa il sistema, a decidere sulle necessità del malato».