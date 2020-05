Sabrina, l'infermiera che cura gli ammalati a domicilio: «Abbiamo paura ma noi non molliamo!»

Un mondo silenzioso ma indispensabile: è quello dei professionisti che, quotidianamente, prestano la loro opera presso i domicili dei malati, portando sempre con sé un sorriso che nasconde la paura di essere contagiati o, perfino peggio, contagiare. Sono i medici, gli infermieri, gli oss che si adoperano per lenire le sofferenze e per alleviare anche il senso di solitudine dei loro pazienti, anziani e fragili, costretti oggi più che mai all'isolamento per evitare di contrarre un virus insidioso e subdolo.

Vogliamo dare voce oggi a una giovane infermiera, Sabrina, che ha realizzato un bel video in cui è evidente il senso di vocazione che la pervade e la spinge, giorno dopo giorno, a proseguire lungo una strada faticosa ma piena di amore.

«Sono un’infermiera che lavora presso l’Adi (assistenza domiciliare integrata). Anch’io adesso voglio far sentire la mia voce, la nostra voce! Quotidianamente in punta di piedi ci rechiamo ai domicili dei nostri pazienti, come se nulla fosse mai accaduto, continuiamo ad eseguire le nostre mansioni, con amore e devozione. Sì, perché forse le istituzioni non conoscono questo mondo, fatto di bisogni, fatto di persone fragili, fatto di anziani, delle loro abitudini, le loro consuetudini, i loro ricordi, le loro storie. Un mondo fatto di sorrisi che ti riempiono il cuore, fatto di carezze che riscaldano l’animo; carezze che nonostante al momento non siano possibili cerchiamo di convertire in parole.

Nonostante tutto anche noi abbiamo paura! Paura perché ci troviamo avanti situazioni che non conosciamo; eppure ci armiamo di coraggio e cavalleria, come se fossimo invincibili, ed entriamo nelle loro case. Invincibili!? Invincibili agli occhi dei nostri pazienti, ma in realtà anche noi tornando a casa veniamo travolti da mille paure. Paura di non farcela, paura di essere veicolo di questo maledetto virus, paura per le nostre famiglie e quelle dei nostri assistiti, paura di sbagliare.

Non tutti sono a conoscenza di questa realtà, eppure credo sia importante comprenderne l’efficacia ed efficienza. Senza l’assistenza domiciliare molta gente si troverebbe disorientata ed abbandonata. Ed è proprio in questo momento che noi infermieri domiciliari aiutiamo queste persone, pianifichiamo ed attuiamo piani per migliorare il loro stato di salute collaborando con un’intero team di professionisti della salute. Vogliamo essere portatori di speranza, una speranza concreta non utopistica, portatori di sostegno ed appoggio. Noi non molliamo!»