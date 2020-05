Sbloccati 91 milioni di euro per il completamento dell'interramento ferroviario ad Andria

Buone notizie giungono in merito al finanziamento del potenziamento del trasporto ferroviario pugliese e per il progetto di interramento che interessa la nostra città. Infatti, la Giunta regionale ha autorizzato, in favore degli Enti Locali e delle società esercenti i servizi ferroviari, automobilistici ed elicotteristici di interesse regionale e locale, la liquidazione dell’acconto, nella misura massima del 60%, dei trasferimenti del Fondo Nazionale Trasporti per il secondo trimestre2020.

Si tratta di somme che sarebbero dovute essere pagate a giugno, ma che si è ritenuto necessario anticipare per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore trasporto pubblico locale, fortemente provati dalla crisi causata dall’emergenza COVID 19.

In questo modo si vuole scongiurare, nell’immediato, l’eventualità di una crisi di liquidità che potrebbe avere ripercussioni negative sulla salvaguardia degli stipendi del personale dipendente e sull’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Sbloccato anche il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione dell’interramento della linea e della stazione ferroviaria nel centro urbano di Andria e della nuova fermata interrata di Andria Nord, per un importo complessivo di € 91.096.000,00. L’intervento rientra nel Grande Progetto “Completamento dell’adeguamento ferroviario dell’area metropolitana nord barese” ed è finanziato a valere sulle risorse dell’Asse VII del POR Puglia 2014-2020.

«In un momento particolare come questo – ha dichiarato l'assessore regionale ai trasporti Giannini - la Regione Puglia non si ferma. Prioritario venire incontro alle imprese di uno dei tanti settori in difficoltà a causa della pandemia da COVD 19, ma anche dare segnali di ripresa finanziando un progetto importante per rendere sempre più moderne ed efficienti le infrastrutture ferroviarie. Auspicando che molto presto si possa tornare a far viaggiare in sicurezza i pugliesi».