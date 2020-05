Se c'è qualcosa che stiamo imparando in tutto questo tempo, è che nessuno si salva da solo.

Le frontiere si sbriciolano, i muri si sgretolano e tutti i discorsi integralisti si diradano di fronte a una presenza, quella del virus, quasi impercettibile, che rivela la nostra fragilità umana.

L’emergenza ci ha messo di fronte alla necessità di dare una risposta concreta alle richieste di coloro che si sono ritrovati, dall’oggi al domani, in una condizione di povertà per via dello stop forzato del lavoro, del blocco delle varie attività produttive - tranne che per le armi - per mancanza di risorse a cui attingere al fine di soddisfare i bisogni ordinari.



La macchina della solidarietà si è messa in moto e tante sono state le iniziative solidali: raccolta fondi per famiglie bisognose, consegna a domicilio di beni di prima necessità e tante altre organizzate, associazioni temporanee, gruppi di imprenditori e gente di buona volontà. Forse è stata ignorata l’importanza di coordinare il tutto, di coinvolgere quelle realtà che conoscono bene le problematiche legate alle tante povertà che insistono sul nostro territorio non solo nel periodo di emergenza.

Oggi riscopriamo tante persone generose e solidali nei confronti di chi sta incrociando la povertà, e tutto questo è meraviglioso, ma tengo a farvi notare che i poveri ci sono sempre stati e in questo tempo di emergenza sono aumentati vertiginosamente, qui in Casa Accoglienza S. M. Goretti e in altri luoghi di carità da anni tanta gente entra per un pasto, una cura medica, una doccia e altro e tutto questo succede con il caldo e il freddo. Servono occhi per vedere e cuore per sentire il mostro divorante della povertà sempre. Tutto l’anno.



La carità e la solidarietà a intermittenza non vanno bene perché non rendono giustizia e dignità. In casa accoglienza i volontari liberano il proprio tempo per mettersi al servizio in ogni tempo: quello ordinario e straordinario. Qui c’è una banca, la banca del tempo unica e imitabile per quanti vogliono sperimentarne i suoi benefici e soprattutto la crescita del capitale umano.



L’Amore si fa’, “…non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità”. (cfr1Gv 3, 18-24). L’amore non fa preferenza, tutti sono inclusi, è per ogni persona. L’amore è capace di costruire fraternità e ponti. L’amore è concretezza e quotidianità. L’amore cristiano, e anche quello umano, può spingersi fino all’eroismo, ma dev’essere quotidiano e abituale nei gesti.



Oggi scopriamo un virus che ci ha costretti a parlare di distanza sociale, ad evitare abbracci, rapporti umani fatti di umana fisicità e scopriamo anche la voglia di donarsi agli altri, ma per favore non sprechiamo questa splendida opportunità: donarsi per puro autocompiacimento non giova a nessuno. Meno like e meno selfie per più sorrisi e concretezza. Capire, studiare e rispettare le problematiche sociali che affliggono il nostro tempo servirà a tutti per migliorare la terra che ci ospita. Ricordiamocelo: non da soli, ma solidali.