Dallo scorso 8 marzo ad oggi non abbiamo giocato a nascondino e la data odierna seppur destinata a rimanere nei libri di storia, non è un “tana, liberi tutti!”.

Il 4 maggio rappresenta per tutti i cittadini italiani una prova di maturità oltre che di responsabilità. Non potendo prorogare ulteriormente lo stop a settori produttivi di vitale importanza per la crescita economica del nostro Paese, si passa ad una fase che dovrebbe richiamare tutti ad un senso di dovere ineguagliabile sino ad ora. La possibilità di allentare la presa dipende solo dai nostri comportamenti civili, da quanto saremo in grado di rispettare le regole impsteci, che ci piaccia o no.

Le indicazioni del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, resteranno valide fino al 17 maggio prossimo. In questo periodo le misure restrittive, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, saranno allentate. Ma attenzione, la fase 2 è una fase a step ovvero con riaperture graduali fino alla fine dello stato di emergenza.

Da oggi e fino a quella data, oltre alla consegna a domicilio, per bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie sarà possibile anche l'asporto mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro ed evitando di consumare cibo all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze.

Nuove regole per gli esercizi commerciali fino a 40 metri quadri con la distanza interpersonale di 1 metro: accesso a una sola persona alla volta, previsti solo 2 inservienti, guanti usa e getta per gli acquisti, disinfettante vicino alla cassa e adeguato ricambio d'aria.

Per gli esercizi commerciali superiori a 40 metri quadri dovrà valere la distanza interpersonale di 1 metro, ingressi contingentati e poca attesa in negozio, guanti usa e getta per gli acquisti, disinfettante vicino alla cassa, adeguato ricambio d'aria, ingresso e uscita diversificati (?!)

Banche, assicurazioni e poste rimangono aperti con le stesse regole degli esercizi commerciali. Preferibile prendere appuntamento.

Riaprono alcune attività produttive come cantieri, industrie tessili e metallurgiche, industria del legno che sono comunque tenute al rispetto delle misure del Protocollo firmato tra Governo e parti sociali.

Spostamenti tra Comuni diversi della stessa Regione sono possibili con autocertificazione che dimostri le esigenze lavorative, di salute o di necessità, tra cui far visita ai congiunti, ovvero i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Invece, gli spostamenti tra Regioni sono limitati e possibili solo con autocertificazione che dimostri i motivi di salute, lavoro o assoluta urgenza, oppure per il rientro al proprio domicilio. Non si può far visita ai parenti in altre Regioni.

In Puglia via libera alla pesca amatoriale e alla riapertura degli esercizi di toelettatura degli animali: sarà possibile anche raggiungere le seconde case, ma solo per fare manutenzione, così come saranno autorizzati gli spostamenti nella regione per la riparazione delle imbarcazioni da diporto.

L’uso della mascherina è obbligatorio sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici o dove non si può rispettare la distanza di 1 metro.

L’attività motoria è possibile anche lontano dalla propria abitazione. Bisogna essere da soli, rispettare la distanza interpersonale di 1 metro ed evitare assembramenti. Un adulto può accompagnare minori e persone non autosufficienti.





Il 18 maggio 2020 (o comunque la data è da definire con nuovo DPCM) è prevista l’apertura di negozi commerciali finora chiusi ed altre attività produttive. Valgono le stesse regole previste per imprese e negozi viste sopra.

Il 1° giugno 2020 sarà poi la volta di parrucchieri, estetisti e barbieri, bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie.





Per ciò che riguarda la nostra città, a meno che non siano adottate nuove ordinanze da parte del Commissario straordinario, la sosta sulle strisce blu torna a essere a pagamento, come già anticipato ieri, e i parchi pubblici continuano a essere chiusi per motivi che, supponiamo, riguardino l'impossibilità del controllo: solo ieri avevamo mostrato le foto della Villa comunale, per esempio, frequentata da tanta gente senza mascherina o distanza di sicurezza.

Al netto di tutte le disposizioni, da oggi siamo chiamati tutti a un grande sforzo di rispetto delle norme e del buon senso affinché l'allentamento delle misure restrittive non diventi la causa di un ritorno indietro che non possiamo permetterci da nessun punto di vista.

Il nuovo modello di autocertificazione.