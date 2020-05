​"Mezz'ora con" il dott. Riccardo Matera: «Ad Andria in totale 73 positivi al Covid da marzo scorso»

"Mezz'ora con", il format in diretta streaming sulla pagina Fb di Casa acc. S. M Goretti, ieri ha ospitato il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl Bt, il dott. Riccardo Matera che, intervistato da don Geremia Acri ,ha dispensato consigli e suggerimenti utili al fine di vivere al meglio la "Fase 2" appena iniziata che, come già ribadito ampiamente, non è un "liberi tutti", ma è principalmente una prova di responsabilità che ciascuno di noi è chiamato a svolgere per il bene dell'intera collettività.

Il dottor Matera, molto vicino alla realtà di Casa Accoglienza in quanto anche volontario nella stessa struttura, ha raccontato la sua esperienza di medico di un servizio la cui importanza è stata chiara proprio in questi mesi convulsi: infatti proprio il servizio di igiene e prevenzione si è occupato della presa in carico dei pazienti Covid e dei loro familiari, dando linee guida e direttive.

Dal dirigente medico sono arrivati aggiornamenti circa i dati dei positivi andriesi: ad oggi, dall'inizio della pandemia, sono 73 gli andriesi complessivamente infettati dal Covid-19, compresi i guariti e i deceduti. Alla data odierna sono 29 i malati e oltre 1000 provvedimenti di isolamento domiciliare sono stati emessi a carico di tutte le persone entrate in contatto con i contagiati nel corso degli ultimi 2 mesi.

Alla domanda sulla opportunità di effettuare tamponi a tutti coloro che stanno rientrando in Puglia da altre regioni, il dott. Matera ha risposto spiegando la complessità di un'operazione del genere: infatti sono previsti circa 5000 rientri solo nella Bat nel corso delle prossime settimane ed effettuare il tampone a persone potenzialmente sane provocherebbe un collasso del sistema di refertazione, che invece deve privilegiare coloro che presentano almeno un indicatore di rischio (febbre, tosse ecc).

Il dottor Matera ha infine ribadito l'importanza di mantenere il distanziamento sociale di almeno 1,5, anche 2 metri tra persone, l'utilizzo della mascherina chirurgica in ambienti chiusi e, a tal proposito, ha ricordato che non sono necessarie mascherine Ffp2 /3 che invece dovremmo riservare al personale sanitario. Sono da evitare le riunioni familiari che rischierebbero di vanificare il lavoro svolto fino ad ora: «I numeri "tranquilli" della nostra provincia, che danno l'idea del grande lavoro della sanità e del grande sforzo dei cittadini, ora rischiano di aumentare se non rispetteremo ancor più attentamente le regole: dobbiamo evitare un picco di contagi come quello che si verificò dopo la notte del 6 marzo con il rientro di massa in Puglia di tanti uomini e donne da regioni più colpite. Ora più che mai deve prevalere il senso di prudenza e responsabilità, la cura dell'altro per non cadere nel baratro della malattia».