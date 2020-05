Emergenza alimentare, Megamark risponde all’appello alle donazioni del Comune

Rispondendo all’appello della Gestione Straordinaria per effettuare donazioni a favore del Comune di Andria a sostegno delle tante iniziative adottate in tema di emergenza Covid, ed in particolare in tema di emergenza alimentare, il gruppo Megamark ha comunicato la concessione di un contributo in gift card da utilizzare in qualsiasi punto vendita della rete andriese dei supermercati Dok.

Questa donazione è la risposta all’appello con il quale il Commissario Straordinario ha scritto, nei giorni scorsi, alle maggiori aziende andriesi per chiedere il loro sostegno e l’adesione alle richieste di aiuto con donazioni anche sul conto corrente postale attivato dall’Ente, in linea con le disposizioni date dalla Protezione Civile.

La risposta del gruppo Megamark e del Cav. Giovanni Pomarico che lo guida, non è nuova.

Già in occasione delle Feste Patronali e del Natale 2019, il gruppo ha concesso contributi in denaro con i quali sono stati finanziati il concerto finale delle Feste Patronali e le luminarie e l’Albero di Natale allestito a Piazza Catuma.

«Auspico – dichiara il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello – che la solidarietà e l’appartenenza alla città e alla sua comunità dimostrata, concretamente, dal gruppo Megamark e dal Cav. Pomarico, che ringrazio, vengano seguiti anche dai titolari delle altre aziende andriesi alle quali ho scritto anche in questa occasione per sollecitarli alle donazioni.

In questa emergenza contributi come questi sono sicuramente necessari e importanti»