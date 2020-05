L'ing. Sabino Mansi eletto nel Comitato Nazionale dei Delegati di INARCASSA

Sono stati chiamati ad eleggere i propri rappresentanti nel Comitato Nazionale dei Delegati di INARCASSA, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, i 465 Ingegneri e 310 Architetti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali appartenenti alla Provincia di Barletta Andria Trani. Le votazioni si sono svolte, per la prima volta, per via telematica nella settimana dal 16 al 20 marzo 2020. Lo scrutinio in diretta streaming è avvenuto il 10 aprile 2020 al raggiungimento del quorum di tutte le Province. Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa (CdA) ha proclamato, nella riunione del 20 aprile 2020, gli eletti alla carica di rappresentante provinciale, formalizzando l'avvenuta ricostituzione del Comitato Nazionale dei Delegati (CND) per il quinquennio 2020/2025.

Per i professionisti iscritti alla Cassa per la Provincia di Barletta Andria Trani erano candidati: gli architetti Nicola Barracchia e il delegato uscente Arcangelo Ficco, mentre per gli ingegneri Sabino Mansi e il delegato uscente Antonio Sasso.

Al temine dello scrutinio per gli architetti è stato riletto Arcangelo Ficco con il 77% delle preferenze, mentre per gli ingegneri è stato eletto Sabino Mansi con il 58% delle preferenze.

L’arch. Arcangelo Ficco, già componente uscente del Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa per il quinquennio 2015-2020, si è laureato in Architettura nel 1999 presso l’Università di Chieti - Pescara “Gabriele D’Annunzio”. Libero professionista, svolge attività di progettazione e direzione lavori nel campo dell'architettura e dell’urbanistica. Il recupero del patrimonio edilizio esistente e la progettazione di nuovi complessi edilizi destinati alla residenza, ad attività commerciali ed industriali sono stati i principali ambiti lavorativi nel ventennio d’iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC della BAT.

L’ing. Sabino Mansi, laureato in Ingegneria Civile sezione Edile al Politecnico di Bari, esercita la libera professione dal 1996, anno di iscrizione all'Albo degli Ingegneri della provincia di Bari e dal 2005 con la nuova provincia all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta Andria Trani, occupandosi di progettazione nel campo civile ed industriale.

Già consigliere e responsabile dell’area ”Sicurezza Antincendio” dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta Andria Trani nel quadriennio 2013-2017, attualmente è Presidente della “Commissione Tariffe e Parcelle” e vice Presidente dell’Ordine.

«L’elezione della rappresentanza nel Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa è solo il primo passo per cominciare a pensare al futuro, un futuro che si prospetta differente nelle nostre vite come nella nostra professione”, ha dichiarato l’architetto Arcangelo Ficco, “la delega ricevuta dai nostri colleghi, per me come per il collega neoeletto Sabino Mansi, è una grande responsabilità nelle scelte e negli obbiettivi da perseguire all’interno del Comitato Nazionale della nostra Cassa, che riteniamo possa avere un ruolo decisivo per la nostra categoria, non solo in ambito previdenziale, ma anche nell’adottare misure di sostegno necessarie per la ripartenza dell’attività professionale nella fase post emergenza sanitaria generata dal virus Covid-19».