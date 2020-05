L'esordio di questa fase 2 ci ha lasciati, dopo due mesi di isolamento e "chiusura", in preda a sentimenti di strana euforia: è vero, la prudenza deve essere nostra compagna di strada per tanto tempo ancora, mentre la ricerca scientifica cerca una cura e un vaccino per debellare il Covid-19, ma ci sono piccoli gesti che hanno il sapore di una libertà che ci siamo visti strappare (e aggiungo giustamente) quell'11 marzo scorso, quando è iniziato il cosiddetto lockdown. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto immagini che mai scorderemo: le bare trasportate con i mezzi militari da Bergamo per condurre i corpi delle povere vittime alla cremazione, papa Francesco solo in Piazza San Pietro a pregare per tutta l'umanità.

E se non tutti si stanno comportando in maniera saggia e rispettosa dopo le parziali riaperture, oggi vogliamo raccontare una storia positiva, di un momento in cui un'anima ha trovato sollievo. Una nostra lettrice, infatti, dopo oltre 2 mesi di rispetto rigoroso delle norme, ieri è uscita per la prima volta da casa per recarsi in chiesa, per l'esattezza nella chiesa del Sacro Cuore, e lì ha sostato raccolta in preghiera per qualche minuto.

«Non avrei mai pensato - ci racconta - nella mia vita di sperimentare la chiusura delle chiese, dando anche un po’ per scontato la presenza di Dio nella mia vita di fedele. All’inizio ho provato sgomento. Ho sperimentato la nostalgia di Dio. Ma poi La Chiesa ha saputo restare vicina ai fedeli, anche grazie ai mezzi di comunicazione che, per fortuna, abbiamo in questi tempi. E ho capito che Dio è stato presente nella mia vita in ogni momento, a prescindere dal luogo. Ma tornare in Chiesa, anche solo per un saluto al Tabernacolo e un’Ave Maria recitata nel silenzio del cuore, è stato come tornare ad abbracciare il Padre nella Sua Casa.

Finalmente un raggio di luce nel tunnel che abbiamo attraversato in questi mesi e che sembrava non finire mai. Nei dieci minuti in cui sono stata in Chiesa sono entrate altre persone, in silenzio, con rispetto e mantenendo le distanze, e tutte avevano la stessa espressione sollevata e sorpresa! Finalmente il ritorno alla vita! Piano piano, ma è un segnale di ripresa anche nella spiritualità di chi crede».

Un messaggio di sommessa e pacata gratitudine: per chi, come dice la lettrice, si è adeguato alla situazione e si è catapultato in un mondo di connessioni, dirette, messaggi diffusi tramite i cellulari; ma anche per chi ha "resistito", ha rispettato e continua a rispettare le disposizioni nel silenzio e sperando in giorni più sicuri.