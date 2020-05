Il cartone "Virus Corona" dell'Istituto "Carafa" tradotto in 5 lingue

L'I.I.S.S. "Ettore Carafa" di Andria porta a termine il secondo step del Progetto_Manifesto #Restiamoacasa.

Nell'ottica della interculturalità dove la multidisciplinarietà ha fatto da supporto al Progetto_Manifesto, per superare i confini nazionali si è proceduto alla traduzione del cartone animato 'Virus Corona' in francese, inglese, spagnolo, tedesco e cinese. Un grazie a tutti i docenti di lingua straniera interni all'Istituto e ai mediatori linguistici esterni, che hanno accettato l'invito del dirigente scolastico prof.Vito Amatulli, sentinella e promotore attento di iniziative innovative e della funzione strumentale all'inclusione prof.ssa Fortunata Piarulli.

Sul sito istituzionale della scuola è possibile visionare il cartone animato 'Virus Corona' con i sottotitoli in lingua francese, inglese, spagnola, tedesca e cinese. L'esito è stato reso possibile dalla partecipazione convinta e professionale delle docenti di lingue dell'Istituto e dal concorso di due mediatrici culturali esterne, Grazia Giordano e Ji Chunyan.

Al fine di rendere globale la comprensione video, in collaborazione con l'assistente tecnico dell'Istituto sig.Nicola Fanelli, sono stati aggiunti moduli per la traduzione automatica in tutte le lingue del mondo.

Il lavoro è stato strutturato per sostenere i processi di inclusione anche in momenti dove la didattica non deve lasciare indietro nessuno. Il lavoro intende offrire un esempio di collaborazione attiva, anche a servizio del territorio in cui opera la scuola.