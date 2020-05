​È ufficiale: bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti ripartono il 18 maggio

Una lunga videoconferenza con il prof. Lopalco, alcuni referenti istituzionali regionali e i rappresentanti delle categorie commerciali ha sancito le regole per ripartire in anticipo e soprattutto in sicurezza alcune attività penalizzate nell’avvio della Fase 2.



Controllo della temperatura per gli operatori nel servizio della ristorazione, distanze minime tra i tavoli, protezione bocca e naso permanente e l’utilizzo dispositivi di sicurezza usa e getta per chi lavora a stretto contatto per la cura della persona. Sono alcuni dei 10 punti che saranno inclusi protocollo di sicurezza che verrà reso pubblico nelle prossime ore per far ripartire le attività prima del 1° giugno.

Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pizzerie ma anche parrucchieri, barbieri e centri estetici possono dunque tirare un sospiro di sollievo e sperare che la nuova fase sia davvero una rinascita per le categorie e per l’intero paese - commenta l'avv. Laura Di Pilato, vicina in questi giorni ai referenti delle categorie che si sono impegnate in Regione per addivenire ad un accordo al fine di anticipare la data di riapertura delle attività -. Colgo l’occasione per ringraziare personalmente il presidente Emiliano per aver ascoltato il grido d’aiuto di alcuni rappresentanti del nostro territorio che si sono spesi, con impegno e determinazione, per portare avanti questa giusta causa. Grazie al presidente dei parrucchieri andriesi Francesco Palumbo e all’hair stylist Graziano Scamarcio nonché all’estetista Monica Schiraldi e all’APAB di Barletta con il suo presidente Donato Daleno».